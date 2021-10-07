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07.10.2021 17:08
Рубрика: Власть

Президент поддержал инициативу главы Ямала о разработке ТРИЗов

Текст: Елена Панова
Важный, знаковый вопрос поднял в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На совещании обсуждались вопросы развития энергетической отрасли в стране. Участие в нем приняли помощники президента, члены правительства России, руководители энергетических компаний, главы регионов.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

По мнению губернатора Ямала, большой экономический рывок стране может дать извлечение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Дмитрий Артюхов продемонстрировал президенту необходимость вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов на примере ямальского газа.Так, разработка этих месторождений важна для продолжения добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе, где сейчас добывается две трети всего российского газа. В первую очередь речь идет о разработке Ачимовских залежей.

- Владимир Владимирович, вы в 2009 году проводили совещание по развитию полуострова Ямал, на котором поставили очень важные задачи. Сегодня они все выполнены - Бованенковский кластер запущен, завод "Ямал-СПГ" заработал даже с опережением. Перед нами стоит такая же важная задача по созданию комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что самое важное, поддержка баланса добычи газа, - констатировал Дмитрий Артюхов в ходе совещания.

Глава Ямала отметил, что для эффективного вовлечения трудноизвлекаемых запасов требуется целый комплекс мер: создание нормативной базы, новые технологические решения, кроме того, экономическое и налоговое стимулирование проектов.

Президент, внимательно выслушав главу Ямала, поддержал его предложение.

- Нам не нужно забывать о месторождениях, которые десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия, для того чтобы добыча была сбалансирована. Мы это отметим в сегодняшнем решении, - сказал Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Дмитрий Артюхов, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку и отметил, что кроме экономического роста это даст Ямалу большой социальный эффект. Важная задача - создавать новые рабочие места рядом с городами, где уже живут сотни тысяч людей и сформированы целые династии работников предприятий ТЭК, имеющих уникальный опыт работы.

Итоги совещания уже оценили аналитики. Вот какой комментарий дал "Российской газете" член Общественной палаты России политолог Евгений Забродин:

- Несмотря на весь хайп последнего времени вокруг возобновляемых источников энергии, все мы понимаем, что на самом деле в фокусе еще очень долго будут оставаться именно углеводороды как основа мировой энергетики. Но нефть и газ добывать все сложнее, разведанные запасы истощаются, поэтому то, что губернатор Ямала акцентировал внимание главы государства на необходимости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов, очень важно. Потенциал месторождений с ТРИЗами огромен, особенно на Ямале, в Югре. Важность развития месторождений, тем более новых, доказал и рост цен на углеводороды в последнее время. И то, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Артюхова, на мой взгляд, особенно показательно и важно. Это означает, что он очень глубоко вникает в проблемы отрасли и, самое главное, видит их решение. Да, сегодня у российского ТЭКа все хорошо, но ведь еще вчера были очень сложные времена, когда нефть стоила меньше $30 за баррель. Поэтому лучше подготовиться заранее, создав на государственном уровне возможности для разработки трудноизвлекаемых запасов, пока для этого есть благоприятные условия.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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