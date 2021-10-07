В Екатеринбурге открылся конгресс преподавателей русского языка и литературы

Как защитить русский язык от словесного шлака, как преподавать "великий и могучий" в зарубежных школах, как увлечься русской литературой? На эти сложные и вечные вопросы пытались ответить делегаты XVII конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы "Динамика языковых и культурных процессов в современной России". В этом году он посвящен памяти академика Людмилы Вербицкой.

Участниками лингвистической встречи стали филологи лучших вузов и научных организаций России: МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета, Института русской литературы, Института русского языка Российской Академии наук и других.

Среди тем дискуссий в этом году, например, - взаимодействие языка с культурой, а также место, которое занимает русская литература в современном мире.

И, конечно, один из докладов на конгрессе был посвящён научному наследию Людмилы Вербицкой в контексте современной лингвистики. Его подготовила профессор Московского госуниверситета имени Ломоносова Татьяна Кортава.

"Мы получили в наследство великий язык - язык передовой науки, блистательной литературы, самобытной философии, язык высочайших свершений и побед. Веками наш язык служит основой российской идентичности, драгоценной сокровищницей, отражающей мечты и чаяния народа, его глубинные благородные ценности", - отметил, приветствуя участников форума, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и подчеркнул, что современный мир с его новыми технологиями, идеологемами и вызовами ставит перед нами непростую задачу сбережения, развития, тонкой настройки языка, его защиты от вербального шлака и надуманных внешнеполитических выпадов.

По мнению Никонова, многогранная программа конгресса позволяет обменяться научным и преподавательским опытом, привлечь внимание общественности и государственных органов к вопросам совершенствования языковой политики и коммуникативной практики.

Справка "РГ"

Среди организаторов конгресса - Фонд "Русский мир", Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина, Российская академия образования, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).