На форуме 100+ TechnoBuild-2021 компания "Синара-Девелопмент", "Дом.РФ" и правительство Свердловской области подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, власти региона предоставят государственную гарантию на 1,9 миллиарда рублей. Это позволит застройщику привлечь финансирование для строительства инженерной инфраструктуры с помощью нового механизма - инфраструктурных облигаций. Инвестиции направят на освоение жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге.

К 2030 году здесь будут проживать 20 тысяч человек и 8,5 тысячи студентов Уральского федерального университета (УрФУ), которые смогут пользоваться всеми преимуществами комплексного развития территории (КРТ), а именно: жильем комфорт-класса, поликлиникой, оборудованной по последнему слову медицинской техники, школами и детскими садами, торгово-развлекательным центром, самым современным дворцом водных видов спорта с бассейнами для плавания и прыжков в воду, всесезонным манежем и зоной рекреации.

Новокольцовский - не спальный район. Территория застройки поделена на четыре функциональные зоны. Первая из них уже создана и довольно успешно функционирует. Речь о выставочных павильонах "Екатеринбург-Экспо" и конгресс-центре, где ежегодно проводятся самые массовые мероприятия Свердловской области. Полным ходом идет проектирование образовательного кластера. Его базой станут объекты летней Универсиады 2023 года: комфортные общежития, уникальный для России дворец водных видов спорта, медицинский центр, мультифункциональное тренировочное поле с искусственным покрытием, а также общественный центр, куда войдут зал общепита на 600 мест и крытый спортивный манеж. После игр часть объектов будет передана УрФУ и станет частью кампуса. В вузе более 35 тысяч студентов, из них свыше 20 тысяч иногородних, а 29 имеющихся сегодня учебных и жилых зданий построены еще в начале и середине XX века. Наличие студгородка мирового уровня - дополнительный фактор, который позволит абитуриентам делать выбор в пользу Екатеринбурга.

Принципиальное пожелание проектировщиков и застройщика - кампус должен быть открыт для всех желающих

Конечно, образовательный кластер будет гораздо больше, чем Деревня Универсиады. Здесь построят три современнейших учебных корпуса, лаборатории, конференц-залы общей площадью 164 тысячи квадратных метров. Четырехэтажным медцентром с пропускной способностью 400 человек в смену смогут пользоваться не только студенты, но и жители района.

Принципиальное пожелание проектировщиков и застройщика - кампус должен быть открыт для всех желающих.

- Это позволит создать сбалансированную среду, улучшит экономику проекта, обеспечит круглогодичную заполняемость общественных зданий, - рассуждает Екатерина Кучерявенко, управляющий директор проектов КБ "Стрелка". - Трансформируемые холлы можно использовать для проведения выставок и концертов. В манеже будут заниматься спортом активные горожане. А если еще использовать лес вокруг со множеством речных русел для разных видов отдыха... Потенциально кампус сможет принимать до 6 миллионов посетителей и приносить до 2,5 миллиарда рублей прямого экономического эффекта в год.

Эффективное использование наследия Универсиады - одна из составляющих будущего потребительского спроса на квартиры в Новокольцовском, уверен Данил Значков, заместитель генерального директора компании "Синара-Девелопмент". Символический кирпич в фундамент жилого кластера заложили в июле на "Иннопроме". Непосредственно строительные работы на площадке начнутся в четвертом квартале. В первой очереди запроектировано два жилых комплекса высотой по 10-17 этажей по 400 квартир в каждом. Их введут в эксплуатацию в 2023 году. А всего за 10 лет в микрорайоне возведут 600 тысяч квадратных метров жилья, две школы на 2700 мест и четыре детсада для 900 малышей.

- Это первый на Урале новый микрорайон, где инфраструктура не догоняет жилье, а создается на старте, - подчеркивает Значков. - Часть инженерных коммуникаций уже готова, например система водоснабжения и водоотведения. Часть (распределительные электросети и магистральная котельная) строится энергокомпаниями. Они закроют все потребности Универсиады, а потом и Новокольцовского с учетом развития района.

"Узкое место" большинства проектов КРТ - обеспеченность транспортной инфраструктурой. И здесь опыт Новокольцовского тоже нетипичен: улично-дорожный каркас уже спланирован, ведется проектирование центральной шестиполосной автомагистрали, которую будет обрамлять широкий бульвар с велодорожками. Организованы два выезда - на Кольцовский и Сибирский тракты, в планах - улучшить выезд на ЕКАД. Кроме того, в микрорайон пустят современный трамвай от остановки метро "Ботаническая" и автовокзала "Золотой". Сейчас идет согласование с администрацией Екатеринбурга трассировки маршрута. Одновременно мэрия и РЖД обсуждают новую ветку городской электрички через Новокольцовский в международный аэропорт Кольцово.

Микрорайон застраивается так, чтобы максимально снизить маятниковую миграцию: если у жителей все для обеспечения повседневных потребностей будет под рукой, им не придется лишний раз выезжать в центр города. Вблизи Новокольцовского уже действует порядка 20 крупных предприятий, а для создания дополнительных рабочих мест в 2023 году откроют производственно-логистический кластер на 120 гектаров.

- По сути, это комплексное освоение территории в новом формате, - отмечает Олег Мороков, заместитель генерального директора "Синара-Девелопмент" по проектам КРТ. - Для ускорения ввода соцобъектов мы рассматриваем использование концессии. Что касается инфраструктурных облигаций, то власти Свердловской области, поручившись по ним, получат минимум 8 миллиардов налоговых отчислений. Кроме того, реализация проекта обеспечит загрузку предприятиям десятка смежных отраслей.