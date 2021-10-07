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07.10.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

В Кургане ПФР перечислил маткапитал на покупку ветхого жилья

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Прокуратура Курганской области нашла нарушения в работе регионального Пенсионного фонда в работе с материнским капиталом. Из-за недосмотра некоторых сотрудников деньги ушли на покупку жилья, в котором опасно было жить.

У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2019 году в ПФР поступило заявление от жительницы Кургана на улучшение жилищных условий за счет маткапитала. Ответственные работники не стали проверять, что именно собирается приобретать гражданка, и перечислили ей деньги. А потом оказалось, что женщина купила жилплощадь в многоквартирном доме, который еще в 2018 году был признан аварийным и подлежал сносу.

В других случаях ПФР наоборот незаконно отказывала людям в материнском капитале на решение квартирного вопроса.

Теперь начальник отделения должен устранить нарушения закона, а шестерым его подчиненным объявили дисциплинарные взыскания.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Материнский капитал

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