Жительница Урала отсудила у туроператора переплату за путешествие

Туристка из Екатеринбурга доказала в суде, что переплатила оператору за путешествие 97 тысяч рублей. Агент передал турфирме только половину суммы, и, чтобы отпуск состоялся, женщине пришлось заплатить еще раз.

В феврале 2020 года путешественница купила путевку в Турцию на осень через агента, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Она заплатила 172300 рублей, заключила договор, туроператор в свою очередь подтвердил заявку, но в августе прислал сообщение о том, что поездка не состоится из-за того, что агент передал только часть оплаты. Чтобы отдых не сорвался, горожанке предложили доплатить 97033 рублей, что она и сделала.

Женщина съездила в отпуск и после возвращения подала иск к туроператору в Ленинский районный суд: попросила взыскать сумму переплаты, неустойку в том же размере, расходы на представителя, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд удовлетворил требования частично и взыскал с фирмы 97 033 рубля, переплаченные за путевку, неустойку в размере 20 тысяч, расходы на представителя - 8 тысяч, 5 тысяч компенсации морального вреда, а также штраф - 20 тысяч. Всего - 150 033 рубля.

Компания с решением не согласилась и обжаловала его в областном суде: туроператор указал, что ответчиком должна быть фирма-агент, которая, по их мнению, несет ответственность за деньги клиентки. Но во второй инстанции решили, что внутренние взаимоотношения между туроператором и агентами не могут быть основанием для нарушения прав потребителя, поэтому решение районного суда оставили без изменений.