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07.10.2021 19:57
Рубрика: Экономика

Ректор Финансового университета рассказал о будущем российской экономики

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
По-настоящему заметное развитие страны начнется только тогда, когда экономика будет расти на 5-6% в год, сообщил на "Деловом завтраке" в "РГ" ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. По его мнению, деньги на будущее страны не должны лежать в кубышке на черный день и тем более жертвоваться на "зеленую" повестку.
Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году с 3,2% до 4,3%. При этом, по его мнению, в 2022 году рост российской экономики составит 2,8% (ранее ожидалось 3,2%). В 2023 году российская экономика вырастет на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 2,3%. Согласны ли вы с такой оценкой?

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Михаил Эскиндаров: Я думаю, что это правильный прогноз. Рост на 4,3% был бы хорошим результатом. Но это не тот предел, к которому мы должны стремиться. Вот если мы сумеем дойти до роста экономики, скажем, на 5-6 % каждый год, то выйдем на настоящее развитие страны и экономики.

Если рост будет ниже, это будет, конечно, стабильная, но застойная экономика.

Почему Всемирный банк повышает прогноз на текущий год, понятно: экономика не только российская, но и мировая сегодня уже начинает приобретать активность после прохождения острой фазы пандемии, развивается как внутренний, так и внешний спрос. Все это даст результат, но, к сожалению, кратковременный.

Но важно посмотреть на прогноз именно на 2022 и 2023 годы. Увы, но оценки Всемирного банка логичны, хотя они и не соответствуют ожиданиям минэкономразвития по трехпроцентному росту. Торможение будет связано с рядом факторов, в том числе и с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, который повышает ключевую ставку. Это первая причина. Вторая причина, как это ни парадоксально, - Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сейчас планируется полноценный возврат бюджетного правила со следующего года, то есть дополнительные нефтегазовые деньги опять пойдут в "кубышку", а не на развитие национальной экономики. Опять развитие приносится в жертву сбережению.

Если вы говорите, что прогноз Всемирного банка правильный, это значит, что после нынешнего взлета цен на газ и на ископаемые углеводороды спрос на них должен по идее снизиться. А почему?

Михаил Эскиндаров: Накануне президент Владимир Путин правильно сказал, что в целом в Европе рост цен на газ произошел из-за политики, которую проводит Евросоюз. Это отказ от долгосрочных контрактов по поставкам газа и переход на его биржевую продажу. Цена в две тысячи долларов за тысячу кубометров газа - это было, мягко говоря, неожиданно для всех. Год назад цены были почти в десять раз ниже. Правда, сейчас после заявления Путина, предложившего подумать об увеличении поставок газа на европейский рынок, цены на газ сразу упали. Это навевает мысли о том, что природа роста цен все же была не экономически обоснованной.

То есть спекулятивной?

Михаил Эскиндаров: Да, спекулятивной. Но финансовые спекулянты "разогнали" цены не на пустом месте. Европа совершила две большие ошибки. Первая: она решила разнообразить круг продавцов газа и слишком доверилась США как поставщикам СПГ, которые, не имея долгосрочных контрактов, направили его туда, где он был дороже, - в Азию и Южную Америку. А вторая - это ускоренный "зеленый" переход. Энергосистема потеряла гибкость, "зеленая" энергия по-прежнему слишком зависит от погоды, а заменить традиционным топливом уже не получается - многие угольные станции уже закрыты.

Кстати, при составлении проекта федерального бюджета, к сожалению, наши коллеги, в том числе работники Минфина России, заявляли, что спрос на нефть и газ в ближайшее время чуть ли не сведется к нулю, и этим мотивировали необходимость по максимуму пополнять ФНБ на черный день. Я с таким подходом абсолютно не согласен. Мир будет еще долго переходить на "зеленую" экономику. И у России есть как минимум пятнадцать, а может быть, и 20-25 лет до переходного периода. В ближайшее же время спрос на уголь, нефть и газ вообще будет расти - во многом из-за спроса со стороны азиатских стран. "Хоронить" углеводороды еще очень рано. Они еще заработают немало денег для бюджета, но складывать их надо не в "копилку", а использовать на структурные изменения в нашей экономике.

Экономика Макроэкономика Гость "Делового завтрака"

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