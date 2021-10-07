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07.10.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Самой распространенной схемой отмывания денег с участием граждан в 2021 году стало "веерное" обналичивание. Об этом сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга.
Банки научились пресекать "веерный" обнал, но ряд подобных отмывочных схем все еще действует. Фото: РИА Новости Банки научились пресекать "веерный" обнал, но ряд подобных отмывочных схем все еще действует. Фото: РИА Новости
Банки научились пресекать "веерный" обнал, но ряд подобных отмывочных схем все еще действует. Фото: РИА Новости

Как уточнили в финразведке, "веерное" обналичивание заключается в перечислении на расчетные счета граждан в качестве выплаты зарплаты денег юрлицом, получившим их ранее в течение одного банковского дня от различных компаний. Физлица снимают деньги с карт. По словам представителей Росфинмониторинга, именно эта схема стала наиболее распространенным способом обналичивания в 2021 году.

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В пресс-службе Банка России сообщили, что банки научились эффективно пресекать "веерный" обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами. По данным регулятора, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, пандемия подстегнула развитие схем обнала.

Для повышения эффективности комплаенс-контроля по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Росфинмониторинг на регулярной основе осуществляет мониторинг признаков сомнительного обналичивания с дальнейшим информированием участников финансового рынка, уточнили в ведомстве.

"Результаты нашего мониторинга показывают, что кредитные организации научились достаточно эффективно пресекать попытки именно "веерного" обналичивания, то есть когда денежные средства со счетов юридических лиц переводятся на счета физических лиц, с которых они впоследствии снимают наличные деньги", - отметили в пресс-службе Банка России.

Начиная с банковского кризиса 2014 года, объемы обналичивания последовательно сокращаются, следует из данных ЦБ. Так, в 2014 году этот показатель составил 1,8 трлн рублей, в 2015-м - 500-700 млрд, в 2016-м - 400 млрд, в 2017-м - 326 млрд, в 2018-м - 176 млрд. В 2019 году объем обналичивания был равен 95 млрд рублей, в 2020-м - 78 млрд. По итогам первого полугодия 2021 года показатель составил 32 млрд рублей.

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Как ранее сообщала "РГ", основными каналами обналичивания остаются розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты. Продолжают применяться схемы с фиктивным взысканием средств через суды. Ранее похожие способы использовались для нелегального вывода денег за рубеж, когда созданная за рубежом техническая компания взыскивала в суде фиктивный долг с российской компании. Тем самым обеспечивается формальная "чистота" происхождения средств, даже если они были заморожены - деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через службу судебных приставов. В модификации этой схемы, которую стали использовать обнальщики, одной из сторон выступает физлицо. Распространены схемы обналичивания через ФНС, нотариусов, приставов, векселя, выплаты зарплаты.

"Вместе с тем признаки сомнительных "веерных" переводов часто выявляются в тех переводах со счетов юридических лиц на счета физических лиц, основаниями которых служат разные виды исполнительных документов", - указали в пресс-службе ЦБ. Как ранее сообщал "РГ" Банк России, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. За весь 2020 год объем подобных транзакций составил 25 млрд рублей (рост по сравнению с 2019 годом - 60%).

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