Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм вместе с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент - люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", - говорится в сообщении.

В связи с этим туроператоры выдвинули инициативу создания национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать глава государства.

В Ростуризме отметили, что маршрут будет включать в себя несколько регионов Сибири.

Всего до 2024 года ведомство планирует аккредитовать и оборудовать более тысячи турмаршрутов во всех российских регионах.

В сентябре Владимир Путин провел небольшой отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу. Они объехали Саяно-Шушенский заповедник, а также порыбачили в тайге.