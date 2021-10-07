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07.10.2021 21:10
Рубрика: В мире

Рождаемость в Польше упала до показателей времен войны

Текст: Ариадна Рокоссовская
В Польше подвели первые итоги программы поддержки демографии "Семья 500+", на которую правительство за пять лет потратило 145 миллиардов злотых. Оказалось, что все эти годы численность населения только уменьшается. По данным Центрального статистического управления Польши, когда программу запустили в 2016 году, рождаемость была на уровне 372 тысяч человек, а к лету 2021 года упала до уровня 344 тысяч. Так мало детей в Польше не рождалось со времен Второй мировой войны.

Напомним, что с 2016 года польские семьи имеют право получать субсидию в размере 500 злотых (около 9 тысяч рублей. - Прим. ред.) в месяц на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Причем если до 2019 года выплаты полагались семьям с двумя и более детьми, то теперь эту сумму выплачивают и за первого и единственного ребенка.

Фото: REUTERS
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Правда, и то и другое нововведения были придуманы к выборам, но официально правительство позиционировало программу как "важнейший инструмент семейной политики, преследующий три цели: исправление демографической ситуации, улучшение материальных условий детей, инвестирование в институт семьи".

Хотя, по мнению экспертов, столь низкая рождаемость обусловлена также и пандемией коронавируса, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий признал, что программа "Семья 500+" была попыткой, которая не оправдала демографических надежд.

А как у нас?

В России есть материнский капитал. Его размер на первенца составляет 483,8 тыс. руб., для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, маткапитал увеличен на 155,6 тыс. руб. - до 639,4 тыс. руб.

С начала действия маткапитала в 2007 году его размер вырос в 2,6 раза,за это время сертификаты получили 10,87 млн семей с детьми.

"Он был направлен на формирование у семей ориентира на рождение второго ребенка. Свою первоначальную задачу он выполнил (если в 2003 году в год в России родилось 1,4 млн детей, то в 2012 уже почти 2 млн. - "РГ"), - отмечает Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ. - Сейчас ситуация с демографией осложнилась: экономические кризисы, пандемия. Мамы и папы хотят стабильных условий для воспитания детей. Цикл этого воспитания - более 20 лет. Поэтому необходимо дополнять успешную политику применения маткапитала новыми инструментами".

Подготовила Ольга Игнатова

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