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07.10.2021 11:59
Рубрика: Власть

Сенатор: Московское представительство НАТО могут сократить

Текст: Дмитрий Гончарук

Российские власти в качестве ответной меры на действия руководства НАТО могут сократить до минимума представительство организации в Москве. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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В НАТО ранее подтвердили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства при альянсе в Брюсселе и сократили число аккредитаций для РФ до 10.

"Есть представительство НАТО, там несколько офицеров. Ответим адекватно. Российская сторона имеет полное право сократить до минимума", - сказал Джабаров утром в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о высылке российских дипломатов, сенатор отметил, что от того, будет их 10 или 18, "ничего не изменится".

По оценке Джабарова, отношения России и Североатлантического альянса сейчас находятся на таком ледяном уровне, что говорить об их развитии в ближайшем будущем не приходится, а Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией".

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Российский политик обратил внимание на то, что "происходят колебания из крайности в крайность": говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой и предпринимаются недружественные шаги. "Непонятно, кто там руководит", - подчеркнул он.

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