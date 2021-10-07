Сенатор: Московское представительство НАТО могут сократить

Российские власти в качестве ответной меры на действия руководства НАТО могут сократить до минимума представительство организации в Москве. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В НАТО ранее подтвердили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства при альянсе в Брюсселе и сократили число аккредитаций для РФ до 10.

"Есть представительство НАТО, там несколько офицеров. Ответим адекватно. Российская сторона имеет полное право сократить до минимума", - сказал Джабаров утром в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о высылке российских дипломатов, сенатор отметил, что от того, будет их 10 или 18, "ничего не изменится".

По оценке Джабарова, отношения России и Североатлантического альянса сейчас находятся на таком ледяном уровне, что говорить об их развитии в ближайшем будущем не приходится, а Йенс Столтенберг "крайне неудачно руководит организацией".

Российский политик обратил внимание на то, что "происходят колебания из крайности в крайность": говорится о необходимости налаживания диалога с Москвой и предпринимаются недружественные шаги. "Непонятно, кто там руководит", - подчеркнул он.