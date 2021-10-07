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07.10.2021 21:03
Рубрика: Власть

Сенаторы проведут слушания по ситуации с малой авиацией

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Ни в коем случае нельзя допустить ослабления позиций России в Арктике, но для этого надо сделать жизнь там более привлекательной, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вчера на "правительственном часе" вице-премьер Юрий Трутнев рассказал сенаторам о том, что делает государство для развития Крайнего Севера.

Площадь Арктической зоны - 4,8 миллиона кв. км, или 28% территории России, но там живет всего 2,6 миллиона человек, или 1,7% от населения страны. По уровню бюджетной обеспеченности девять входящих в нее регионов не дотягивают до соседей. "Чем мы людей там удержим? Зарплаты - не выше, инвестиционные условия менее выгодные из-за дополнительных нагрузок для бизнеса и промышленности. И преференций, за которыми бизнес побежит, сейчас в Арктике нет. Поэтому необходимо активнее создавать условия для ускоренного развития Арктики и вместе с правительством работать над конкретными мерами", - заявила Матвиенко. По ее словам, нужны знаковые проекты, которые дадут эффект не только в экономике, но и в социальной сфере. В качестве примера спикер привела производство по добыче и сжижению газа на Ямале и развитие Северного морского пути.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Круглогодичную навигацию по Севморпути обеспечат в 2023-2024 годах, сообщил Трутнев. А уже в следующем начнутся регулярные контейнерные перевозки с доставкой дальневосточной рыбы.

"С 2020 года в новых преференциальных режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные проекты, сегодня их уже 294. Объем инвестиций по соглашениям - 1,1 триллиона рублей", - рассказал чиновник. К 2024 году средняя зарплата в Арктической зоне вырастет до 112 тысяч рублей, будет создано не менее 30 тысяч рабочих мест. За два месяца, когда программу "Дальневосточного гектара" распространили на Арктику, там поступило более 4 тысяч заявок. До середины 2022 года власти планируют разработать новые меры поддержки арктического туризма, а в рамках проекта "Дети Арктики" из федерального бюджета будет оплачиваться до 100% стоимости путевки и половина стоимости проезда.

Во время дискуссии после доклада сенатор от Якутии Александр Акимов рассказал о проблемах полярной авиации. "Даже санавиация работает плохо, в климатических условиях Арктики перевозить больных, детей, инвалидов очень сложно", - отметил он.

К 2024 году средняя зарплата в Арктической зоне вырастет до 112 тысяч рублей

После реплики Акимова Валентина Матвиенко обратилась к замглавы минтранса Александру Пошиваю: "Нужно понимать, что у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением, его развитием межрегиональным и другим. Вы передайте, что в Совете Федерации высказали неудовлетворенность тем, как минтранс этим занимается". Спикер поручила Комитету СФ по экономической политике подготовить слушания на эту тему с участием министра транспорта Виталия Савельева.

Член комитета СФ по госстроительству Людмила Нарусова обратила внимание на то, что абитуриентов, предпочитающих остаться на обучение "у себя", на Дальнем Востоке и в Арктике вдвое меньше, чем в среднем в России. Чтобы исправить ситуацию, прорабатывается образовательная программа "Муравьев-Амурский" на базе Дальневосточного федерального университета, которая позволит студентам сразу же погружаться в работу, ответил Трутнев.

Между тем

После улучшения эпидемиологической ситуации туристы из большинства стран мира должны получить возможность быстро оформить электронную визу для поездок в Россию. Законодательные инициативы, связанные с этим вопросом, обсудили члены комитетов Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и государственному строительству, по международным делам и по социальной политике.

Матвиенко уверена, что федерального локдауна из-за COVID-19 не будет

Формально система оформления единой электронной однократной визы для кратких поездок в Россию уже существует. Она начала действовать 1 января 2021 года. Распоряжением правительства были утверждены 50 пунктов пропуска, через которые границу можно пересечь на основании такой визы. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки уже в середине января пришлось продлить действующий с 18 марта 2020 года мораторий на оформление иностранным гражданам виз в форме электронного документа. Как напомнил в ходе прошедшего совещания председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин назвал Россию радушной страной, открытой для настоящих друзей. По его словам, как только позволит эпидемиологическая ситуация, должны быть сняты ограничения, чтобы в нашу страну могли попасть миллионы туристов во всего света. "Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - процитировал главу государства Бондарев. Во исполнение поручений президента члены комитетов Совфеда и обсудили ряд предложений по упрощению оформления электронных виз.

Подготовил Юрий Когалов

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