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Рубрика: Власть

Шойгу: На востоке РФ формируем два полка для "реагирования на вызовы"

Текст: Юрий Гаврилов
Наращивание боевых возможностей Сухопутных войск министр обороны Сергей Шойгу назвал одним из приоритетных направлений в развитии Вооруженных сил России. Разговор о совершенствовании самой многочисленной структуры нашей армии состоялся в четверг, 7 октября на коллегии военного ведомства.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

О том, что модернизация Сухопутных войск - организационная, техническая, кадровая - идет непрерывно и быстрыми темпами, можно судить по цифрам, которые привел на коллегии министр. По его словам, с 2019 года сухопутчики "приросли" одной мотострелковой дивизией, четырьмя бригадами и 27 воинскими частями армейского и дивизионного комплектов. За то же время количество контрактников в Сухопутных войсках увеличилось со 144 тыс. до более чем 147 тысяч человек. "Это позволяет укомплектовать профессиональными кадрами все должности младших командиров и специалистов", - уточнил Шойгу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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В интересах Сухопутных войск созданы образцы военной техники, как сказал министр, превосходящие по своим возможностям лучшие зарубежные аналоги. "Это модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", защищенный автомобиль "Тайфун-К"", - перечислил Шойгу. Масштабы переоснащения сухопутчиков современным арсеналом тоже впечатляют. С 2019 года в войска поставили более 4,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. "Это позволило довести уровень современности на начало нынешнего года до 55,5 процента. К концу года этот показатель должен превысить 58 процентов", - сообщил министр. Важно, что новый арсенал попадает в руки умелых специалистов. С учетом запланированных поставок оружия и техники, по словам Шойгу, проводится упреждающая подготовка личного состава. "За истекший период обучено свыше 7 тысяч младших специалистов", - отметил министр обороны.

Отдельно на коллегии говорили о наращивании войск и сил флота, дислоцированных на Дальнем Востоке России. "Что касается Восточного военного округа. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них - формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва", - отметил Шойгу. До конца года округ получит 1 606 единиц вооружения и военной техники. Таким образом, доля современных образцов возрастет там до 56 процентов. Министр также напомнил, что 1 июля был спущен на воду четвертый серийный корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В нынешнем году результативность оперативной и боевой подготовки ВВО удалось поднять на 9 процентов. Этот факт Шойгу напрямую связывает с внедрением опыта современных вооруженных конфликтов и передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений в практику обучения войск. Министр также напомнил, что впервые в новейшей истории российских Вооруженных сил было проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне.

Тем временем, в летных соединениях и частях округа, идет активное освоение современных многофункциональных авиакомплексов. "Средний налет молодых летчиков оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а транспортной и армейской - более чем в полтора раза", - сообщил Шойгу.

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