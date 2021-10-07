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Рубрика: Происшествия

СК намерен возбудить дело о покушении на убийство после избиения в метро

Следователи квалифицировали действия напавших на молодого человека в московском метро по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: МВД РФ
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"После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, что трое мужчин сильно избили 25-летнего парня в московском метро, который вступился за девушку. Ему сломали нос и кости лица. Полиция задержала нападавших благодаря записям камер видеонаблюдения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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