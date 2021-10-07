Совфед займется статусом членов избиркомов с правом совещательного голоса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по конституционному законодательству и госстроительству изучить вопрос о статусе членов избирательных комиссий и дать предложения. Это должно урегулировать порядок работы избиркомов и защитить их от провокаций.

В ходе прошедшего в четверг в верхней палате парламента расширенного заседания, посвященного наблюдению на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова посетовала, что в ходе голосования 17-19 сентября "огромное количество разного рода провокаций было со стороны так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса". "Это неопределенный статус: почти те же права, что и у членов с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности и никаких обязанностей", - сформулировала она суть проблемы.

"Если у вас есть такие факты (провокаций - прим. "РГ"), давайте их соберем, проанализируем и тогда, может быть, представим определенные предложения, в том числе и на ваш Совет", - предложила Памфилова.

Глава Совфеда дала поручение комитету по конституционному законодательству "рассмотреть эту тему с точки зрения законодательного обеспечения четкости, понятности вместе с Общественной палатой РФ, с ЦИКом и предложить решения".