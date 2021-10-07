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07.10.2021 17:03
Рубрика: Общество

В поселении возрастом 13 тысяч лет найдены "современные" снасти

Текст: Денис Передельский
Фото: Antonella Pedergnana, Emanuela Cristiani, Gonen Sharon / PLOS ONE Фото: Antonella Pedergnana, Emanuela Cristiani, Gonen Sharon / PLOS ONE
Фото: Antonella Pedergnana, Emanuela Cristiani, Gonen Sharon / PLOS ONE

Международная команда археологов провела полномасштабное исследование найденных в Израиле рыболовных принадлежностей, возраст которых составляет около 13 тысяч лет. Оно показало, что с тех пор рыбаки почти не придумали ничего нового.

Фото: iStock
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Полную версию научной работы можно найти в журнале PLOS ONE, а коротко о ней рассказывает The Jerusalem Post. Исследование провели специалисты из израильского колледжа Тель-Хай, а также Центра археологических исследований и Музея эволюции поведения человека в Майнце (Германия).

Они пришли к выводу, что древние люди на Ближнем Востоке использовали сложные инструменты и методы рыбной ловли еще 12-13 тысяч лет назад. Удивительно, но практически все технологии тех лет используется и сегодня. Ученые отмечают, что если в наши дни изученные методы рыбалки кажутся довольно простыми, то для того периода времени они, наоборот, были невероятно сложными.

Тем поразительнее выглядят проведенные параллели. Ученые изучили доисторические предметы, найденные в Израиле при раскопках древнего поселения в долине Хула. При этом для анализа впервые был применен мультидисциплинарный подход - к изучению артефактов подключили специалистов из Италии и США.

Сами артефакты были раскопаны несколько лет назад на доисторической стоянке Дурейджат, обнаруженной в 1999 году. Повышенное внимание исследователей вызвали нескольких костяных рыболовных крючков и шесть обработанных камней, в которых были идентифицированы рыболовные грузила.

"Используя способ трехмерного сканирования и микроскопы с большим увеличением, мы смогли воспроизвести передовую технологию, с помощью которой были изготовлены эти крючки, - говорит профессор Гонен Шарон, ведущий автор исследования. - Каждый крючок сам по себе является произведением искусства, и нет двух крючков одинакового размера".

Фото: ecretsoftheice.com
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По своей форме древние крючки не отличаются от современных Более того, они снабжены специальными зазубринами, которые не давали рыбе сорваться к крючка. Подобное цевье долгое время считалось относительно современным изобретением. Но оказалось, что эту технологию знали еще древние охотники-собиратели. Кстати, установлено, что в Дурейджате они появились около 20 тысяч лет назад и использовали эту стоянку на протяжении примерно 10-ти тысяч лет.

Сама стоянка располагалась на берегу реки Иордан. Судя по анализу найденных на стоянке древних рыбьих костей, в то время рыба в Иордане водилась крупная - длиной до двух метров. Что касается артефактов, то ученые также проанализировали грузила, сети и даже леску, дошедшую до наших дней.

Анализ показал, что для изготовления сетей и лески древние рыбаки использовали тонкие, но прочные растительные волокна. А в качестве связующего материала они применяли смолу. К слову, археологи также обнаружили свидетельства существования в то время приманок. В частности, они установили, что древние рыбаки использовали метод ловли рыбы нахлыстом.

Этот метод хорошо известен современным рыбакам, особенно тем, кто ловит рыбы в быстрых горных реках. Некоторые виды рыбы другим способом не поймать - они реагируют только на движущуюся по поверхности наживку. Кстати, обнаруженные в Израиле свидетельства ловли нахлыстом на сегодня являются самыми древними в своем роде.

"Разнообразие размеров и типов крючков и других принадлежностей поражает, а технологии, использованные для их создания, просто несравнимы с другими технологиями того времени, - резюмирует Шарон. - Теперь мы знаем, что современная "рыбалка" ничего не изобрела, кроме использования металла для крючков и нейлона для лески".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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