Спикера Рады выгнали из президентской команды

В Верховной раде Украины состоялось главное событие политического сезона: парламентское большинство отозвало с поста председателя парламента Дмитрия Разумкова, у которого расстроились отношения с президентом Зеленским. Обсуждение личного дела спикера напоминало советские партийные суды по форме и содержанию: его обвиняли в недостаточной ненависти к врагам нации и уходе с единственно верного курса, начертанного президентом Владимиром Зеленским.

Так, глава партии "Слуга народа" (СН) Александр Корниенко задал с трибуны каверзный вопрос: считает ли "двурушник" Разумков врагами государства политиков Виктора Медведчука и Анатолия Шария, издание "Страна" и оппозиционные телеканалы, и почему не поддерживал введение против них санкций на заседаниях Совбеза (СНБОУ). "Дмитрий Александрович, на наш взгляд, отступил от наших принципов", - пригвоздил бывшего друга и соратника Корниенко. Идеолог "Слуг народа" и глава партийной инквизиции Никита Потураев усугубил репрессивный уклон заседания и обвинил Разумкова буквально в ереси - мол, тот не поддержал государственную (но нигде в православном мире не признаваемую) Православную церковь Украины (ПЦУ) в ее борьбе за так и не созданные крымские приходы.

Также спикера заподозрили в саботаже, осуществляемом посредством парламентского регламента и конституции, которые тот систематически ставил выше политической целесообразности и диктуемой президентом непреклонной воли. Кроме того, он не вступался за честь и достоинство Владимира Зеленского, когда депутаты позволяли себе сомнения в его непогрешимости и критику на высочайший счет. К этому моменту заседание напоминало уже собрание коллектива ЖЭКа из фильма "Афоня" - большинство явно скучало, речи произносились формально и без огонька, аплодисменты выступающим были жидкими. Почувствовав настроение, и сам Разумков ответил на очередную претензию по Гайдаю: "Крепость тоже я развалил?".

Свое прощальное слово Разумков начал с цитаты из избирательной программы Зеленского, где говорилось о стране их когда-то общей мечты, "где есть дороги и нет дураков". "Я помню глаза людей на улицах, на встречах, на эфирах. Как они нам верили. Верили абсолютно. Это была слепая вера в то, что у нас все получится. Все выйдет потому, что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы не такие, как они. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. И глаза у людей тоже очень сильно изменились", - попытался поддать несвойственного ему пафоса Разумков.

Он намекнул на происходящий крах парламентаризма в стране и превращение борцов с коррупцией в коррупционеров. "Принцип, что офшоры для власти - позор, стал принципом, что у каждого они есть", - развернул он свою мысль, намекая на обнаруженные у Зеленского и его окружения зарубежные активы, с которых не платятся налоги в украинский бюджет.

Свое прощальное слово Разумков начал с цитаты из избирательной программы Зеленского, где говорилось о стране их когда-то общей мечты

В конце концов, за отставку Разумкова проголосовали 284 депутата, в том числе те, кто за минуту до этого примирительно поблагодарил его за работу. Обращает на себя внимание, что вместе с большинством проголосовала группа олигарха Коломойского "За будущее" и сборная команда украинских лендлордов "Доверие". Также свои голоса за отставку дала партия "Батькивщина", за исключением самой Юлии Тимошенко, не желающей лично сжигать мосты с перспективным политиком Разумковым. Против отставки выступили "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Европейская солидарность" Порошенко, а также 18 депутатов из числа "Слуг народа", отказавшихся бездумно исполнять волю Зеленского. Вполне возможно, что именно из них будет сформирован костяк будущей партии Разумкова, который на прощальном брифинге уверенно намекнул на продолжение своей политической карьеры и даже поход в президенты. "Раньше говорили, что спикер Рады никогда не станет президентом Украины. Сегодня мы этот предохранитель убрали", - заявил он с улыбкой.