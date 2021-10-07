Спикера Рады выгнали из президентской команды

Новости

Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 22:55
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 22:43
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 22:27
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 22:15
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 21:52
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 21:34
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 21:24
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 21:00
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:53
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 20:51
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 20:45
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 20:32
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 20:14
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 20:08
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 19:55
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 22:50
Рубрика: В мире

Спикера Рады выгнали из президентской команды

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
В Верховной раде Украины состоялось главное событие политического сезона: парламентское большинство отозвало с поста председателя парламента Дмитрия Разумкова, у которого расстроились отношения с президентом Зеленским. Обсуждение личного дела спикера напоминало советские партийные суды по форме и содержанию: его обвиняли в недостаточной ненависти к врагам нации и уходе с единственно верного курса, начертанного президентом Владимиром Зеленским.
Депутаты Рады, отправив Дмитрия Разумкова в отставку, проводили его аплодисментами. Фото: Reuters Депутаты Рады, отправив Дмитрия Разумкова в отставку, проводили его аплодисментами. Фото: Reuters
Депутаты Рады, отправив Дмитрия Разумкова в отставку, проводили его аплодисментами. Фото: Reuters

Так, глава партии "Слуга народа" (СН) Александр Корниенко задал с трибуны каверзный вопрос: считает ли "двурушник" Разумков врагами государства политиков Виктора Медведчука и Анатолия Шария, издание "Страна" и оппозиционные телеканалы, и почему не поддерживал введение против них санкций на заседаниях Совбеза (СНБОУ). "Дмитрий Александрович, на наш взгляд, отступил от наших принципов", - пригвоздил бывшего друга и соратника Корниенко. Идеолог "Слуг народа" и глава партийной инквизиции Никита Потураев усугубил репрессивный уклон заседания и обвинил Разумкова буквально в ереси - мол, тот не поддержал государственную (но нигде в православном мире не признаваемую) Православную церковь Украины (ПЦУ) в ее борьбе за так и не созданные крымские приходы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике

Также спикера заподозрили в саботаже, осуществляемом посредством парламентского регламента и конституции, которые тот систематически ставил выше политической целесообразности и диктуемой президентом непреклонной воли. Кроме того, он не вступался за честь и достоинство Владимира Зеленского, когда депутаты позволяли себе сомнения в его непогрешимости и критику на высочайший счет. К этому моменту заседание напоминало уже собрание коллектива ЖЭКа из фильма "Афоня" - большинство явно скучало, речи произносились формально и без огонька, аплодисменты выступающим были жидкими. Почувствовав настроение, и сам Разумков ответил на очередную претензию по Гайдаю: "Крепость тоже я развалил?".

Свое прощальное слово Разумков начал с цитаты из избирательной программы Зеленского, где говорилось о стране их когда-то общей мечты, "где есть дороги и нет дураков". "Я помню глаза людей на улицах, на встречах, на эфирах. Как они нам верили. Верили абсолютно. Это была слепая вера в то, что у нас все получится. Все выйдет потому, что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы не такие, как они. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. И глаза у людей тоже очень сильно изменились", - попытался поддать несвойственного ему пафоса Разумков.

Он намекнул на происходящий крах парламентаризма в стране и превращение борцов с коррупцией в коррупционеров. "Принцип, что офшоры для власти - позор, стал принципом, что у каждого они есть", - развернул он свою мысль, намекая на обнаруженные у Зеленского и его окружения зарубежные активы, с которых не платятся налоги в украинский бюджет.

Свое прощальное слово Разумков начал с цитаты из избирательной программы Зеленского, где говорилось о стране их когда-то общей мечты

В конце концов, за отставку Разумкова проголосовали 284 депутата, в том числе те, кто за минуту до этого примирительно поблагодарил его за работу. Обращает на себя внимание, что вместе с большинством проголосовала группа олигарха Коломойского "За будущее" и сборная команда украинских лендлордов "Доверие". Также свои голоса за отставку дала партия "Батькивщина", за исключением самой Юлии Тимошенко, не желающей лично сжигать мосты с перспективным политиком Разумковым. Против отставки выступили "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Европейская солидарность" Порошенко, а также 18 депутатов из числа "Слуг народа", отказавшихся бездумно исполнять волю Зеленского. Вполне возможно, что именно из них будет сформирован костяк будущей партии Разумкова, который на прощальном брифинге уверенно намекнул на продолжение своей политической карьеры и даже поход в президенты. "Раньше говорили, что спикер Рады никогда не станет президентом Украины. Сегодня мы этот предохранитель убрали", - заявил он с улыбкой.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине