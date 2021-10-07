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07.10.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Стало известно, сколько россияне ежемесячно тратят на домашних животных

Текст: Ольга Игнатова
Онлайн-ритейлер "Самокат" и "AliExpress Россия" выяснили, сколько денег на содержание домашних животных тратят россияне. Оказалось, что расходы россиян на домашних животных выросли на 20% в 2021 году по сравнению с прошлым годом. При этом собачники в среднем тратят на 40% больше на своего питомца, чем владельцы кошек.

У большинства россиян (93%) дома живет одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. Так, у 4% опрошенных дома живут рыбки, еще у 4% - грызуны. Попугаи и другие экзотические животные есть только у 2% опрошенных. Интересно, что треть россиян подобрала своих животных на улице, а каждый десятый купил питомца в подарок ребенку.

Фото: Из архива Лусине Коджабашян
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Многие люди не жалеют денег на корм и подарки своим домашним любимцам. В сентябре россияне увеличили расходы на товары для животных в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Каждый седьмой опрошенный связывает это с тем, что на полках появилось больше интересных товаров, а у 12% стало больше животных. Большая часть россиян (41%) тратит до 3 тысяч рублей в месяц на своего питомца. Еще у 36% на это уходит до 5 тысяч, а у каждого седьмого - до 10 тысяч в месяц.

Чаще всего в сентябре хозяева выбирали водонепроницаемые нескользящие ботинки для собак со шнуровкой. Еще покупатели часто заказывали вязаные свитеры с капюшонами для собак маленьких пород.

Спрос на товары для кошек в сентябре вырос в 16 раз. Кошкам чаще всего выбирают лакомства. Самые популярные - со вкусами крольчатины, лосося и индейки.

Любопытно, что 72% собачников и 43% владельцев кошек берут своего питомца в путешествия. Каждый третий владелец домашнего животного и вовсе не может расстаться со своим любимцем даже для похода в магазин. Поэтому около трети владельцев собак (28%) и почти четверть (23%) владельцев кошек заказывают продукты с доставкой на дом, чтобы не оставлять питомца одного.

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