Станет ли атомная энергетика альтернативой ветрякам

Малые атомные электростанции могут стать низкоуглеродной альтернативой возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Арктической зоне и в изолированных энергосистемах. Они дешевле, экологичнее и надежнее ветряков.

Это единственный источник низкоуглеродной энергии, который обеспечивает бесперебойную генерацию вне зависимости от сложных климатических условий Арктики.

Для ВИЭ периодически может требоваться замещение в силу изменений погоды. При этом замещать такие станции приходится высокоуглеродными источниками - углем, газом или дизельным топливом. Более того, СЭС или ВЭС не способны обеспечить достаточным количеством энергии крупных промышленных потребителей, а для Арктики это имеет принципиальное значение, подчеркнул "РГ" президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

По размерам углеродного следа АЭС более экологичны по сравнению с ветровой и солнечной генерацией. Углеродный след АЭС - 9 грамм CO 2 на киловатт-час, солнечных панелей - 44 грамма CO 2 на киловатт-час, ветровых генераторов - 11 грамм CO 2 на киловатт-час.

Еще одним плюсом атомных станций малой мощности (АСММ) для отдаленных регионов является их независимость от постоянного подвоза топлива. Энергообеспечение изолированных районов, большинство которых находятся на Крайнем Севере, осуществляется за счет мазута или в лучшем случае угля. С учетом сложной доставки топлива до этих территорий и необходимости постоянно пополнять его запасы генерация электричества и выработка тепла здесь недешевы. Тарифы для населения устанавливает государство, но реальные экономические потери регионов эти меры не отменяют. Кроме того, речь идет о дополнительной финансовой нагрузке на промышленных потребителей из других регионов в результате перекрестного субсидирования. Они оплачивают пониженные тарифы для оптовых потребителей неценовых зон.

ВИЭ в арктических условиях вряд ли будут конкуренты как с точки зрения стоимости - потребуется их серьезная и дорогостоящая доработка для суровых климатических условий региона, так и надежности электроснабжения, связанной с низкотемпературной эксплуатацией.

Главный недостаток малых атомных станций - их цена. Как уточнил менеджер практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Олег Дудихин, с учетом стоимости доставки углеводородного топлива для удаленных территорий АСММ с реакторами РИТМ-200 с единичной электрической мощностью порядка 50 МВт могут быть экономически сопоставимы с дизельными станциями. Но для них проблемой может являться поиск потребителей такого объема электроэнергии. Малые АЭС на базе реакторов "Шельф" мощностью 6,6 МВт пока разрабатываются, и ценовые показатели для них неизвестны. Вероятнее всего, они будут выше.

Проект строительства АСММ предполагает временное размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в здании приреакторного хранилища для выдержки ОЯТ в течение 3-4 лет. После этого ОЯТ будет вывозиться в специальных транспортных контейнерах на специализированные предприятия "Росатома" для дальнейшей переработки.

По мнению Дудихина, существенной проблемой для распространения АСММ в Арктике могут стать вопросы их эксплуатации - подготовка высококвалифицированного станционного персонала, готового работать продолжительное время в арктических условиях. Но уже известно, что первая АСММ мощностью до 55 МВт появится в Якутии. Строительство начнется в 2024 году, а запуск станции запланирован на 2028 год. По данным "Росатома", при строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест.