Стратегические инициативы ускорят рост экономики

Выполнение стратегических инициатив ускорит рост экономики с 2025 года. Об этом сообщил глава минэкономразвития Максим Решетников.

"На 2024 год у нас уже есть бюджетирование, деньги заложены, и к 2025 году мы должны выйти на результат - плюс 0,3% к темпам роста ВВП", - сообщил министр.

Накануне правительство утвердило к выполнению 42 стратегических инициативы по шести направлениям: социальная сфера, стройка, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Исполняться они будут в два этапа - до 2024 года и до 2030 года. Курировать их реализацию будут вице-премьеры. По каждой инициативе будет проводиться где-то ежеквартальный, а где-то - ежемесячный мониторинг.

По словам Решетникова, эти инициативы - ответ России на новые вызовы, которые возникли в результате последних событий в мире: пандемия коронавируса и ее последствия, развитие климатической повестки, появление новых технологий и возможностей, а также изменения и повышения запросов граждан. Эти инициативы включены в состав госпрограмм и нацпроектов. Их реализация должна повысить устойчивость экономики, социальной сферы и создать дополнительные инфраструктурные возможности для развития страны в ближайшие годы. Решетников обратил внимание, что многие инициативы уже реализуются на практике. Это концепция развития электротрического транспорта, программа развития водородной энергетики, производства сжиженного природного газа (СПГ), повышения энергоэффективности, газификация и некоторые другие.

В отношении остальных инициатив, входящих в направление "Технологический рывок", до 2024 года подразумевается бюджетное финансирование для создания новых технологий, а после начнется их тиражирование и соответственно частные инвестиции.

Эти инициативы - ответ России на новые вызовы, которые возникли перед ее экономикой в результате последних событий в мире

Решетников также отметил, что в список инициатив вошла тема "инфраструктурного меню", которая обобщает все существующие инструменты для поддержки регионов. Это бюджетные инфраструктурные кредиты, реструктуризация долгов перед федеральным центром в обмен на инвестиции, инфраструктурные облигации и прочее.