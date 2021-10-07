Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС

Конституционный суд Польши вынес ожидаемое решение, подтвердив приоритет Конституции республики над законодательством Евросоюза. Об этом написал в Twitter официальный представитель польского правительства Петр Мюллер. Ранее соответствующую экспертизу запросил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий из правящей партии "Право и справедливость".

Как писала "РГ", премьер уверял, что Польша тут не уникальна, и в других государствах ЕС уже были подобные прецеденты. В частности, Конституционный совет во Франции постановил этой весной, что в случае правовой коллизии французская Конституция имеет приоритет над правом ЕС. На самом деле в случае с Польшей речь идет о столкновении национальной и европейской юстиции в контексте масштабной судебной реформы, из-за которой полякам грозят санкции со стороны Брюсселя.

В пользу трактовки верховенства Конституции высказалось подавляющее большинство судей, лишь двое из 14-ти ее не подержали. Вердикт гласит, что органы ЕС "действуют за пределами своей компетенции", передает The Guardian. Эксперты не сомневаются, что нынешнее решение приведет к новому витку обострения между Варшавой и Брюсселем, которое чревато "правовым полэкзитом" центральноевропейской республики.