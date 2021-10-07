"Святой" парфюм и дроны с анализами: В России оценили зарубежные новшества

Южнокорейская культура завоевывает мир, французский храм выпускает собственные духи, анализы пациентов в Швейцарии будут доставлять квадрокоптеры. Что об этом думают в России и чем мы можем ответить - читайте в материале "РГ".
В Оксфордский словарь включили более 20 слов корейского происхождения
За последнее время Южная Корея подарила миру немало поводов для восторга: новый музыкальный жанр K-pop (дословно переводится как "корейская поп-музыка"), многочисленных "айдолов", то есть главных звезд этого направления, косметику, фильмы и сериалы. Все это заставило немало людей по всему миру увлечься корейской едой, образом жизни, одеждой и в конечном итоге - заговорить на корейском языке.
В Оксфордский словарь вошли такие слова, как "халлю" (означает распространение культуры Южной Кореи), "пулькоги" (блюдо), "ханбок" (национальный костюм), "эгё" (прилагательное "милый"), "мокпан" (формат видеоблога, в котором ведущий ест огромное количество еды) и другие. Как заявили составители словаря, "развитие этих корейских слов в английском языке демонстрирует, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Соединенном Королевстве и США".
В последнее время не только Оксфордский словарь пополнился новыми словами. Например, в мае во французский словарь Petit Larousse включили сразу 170 новых слов, многие из которых родились благодаря пандемии: "бессимптомный", "кластер", "работать удаленно"... "Я никогда не видел таких языковых перемен. Это напоминает мне то, что происходило во время Французской революции: появление новых слов и смыслов и особенно коллективное присвоение языка", - цитирует газета Le Monde Бернара Серкиглини, профессора лингвистики и научного советника в Petit Larousse.
Американские словари тоже увеличились в объеме благодаря пандемии и значимым политическим событиям в жизни США. Например, словарь Merriam-Webster из-за частого обсуждения в СМИ мужа американского вице-президента Камалы Харрис добавил термин "второй джентльмен". А портал Dictionary.com включил аббревиатуры DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) и JEDI (справедливость, равенство, разнообразие и инклюзивность).
Александра Ольховская, заведующий лабораторией филологических исследований Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:
- В последние годы в русском языке наблюдается наплыв американизмов. Эти слова затрагивают все без исключения сферы жизни: политическую (импичмент, инаугурация, саммит), экономическую (брокер, дистрибьютор, ресейл), культурную (ток-шоу, хоррор, арт) и другие.
Отличительная особенность современного периода - очень быстрое освоение заимствований. Казалось бы, слово "локдаун" проникло в русский язык чуть больше года назад, но сегодня оно понятно всем без исключения россиянам. Не так давно появилось слово "митап" (неформальная встреча специалистов для обмена опытом), и вот оно уже широко используется в корпоративных кругах. Иностранные слова сразу же начинают писаться кириллицей, произноситься по-русски, склоняться. Раньше для этого требовалось гораздо больше времени, сейчас же механизмы "конвертации" чужеродных слов срабатывают мгновенно. Что касается словарей, новые заимствования фиксируются прежде всего в словарях новых слов и значений. Институт лингвистических исследований каждый год выпускает словарики, в которых собраны языковые новшества. В другие словари новые заимствования тоже проникают. Например, орфографический ресурс "АКАДЕМОС" Института русского языка им. Виноградова идет в ногу со временем и отражает многие новые словечки (кешбэк, риелтор, бэкграунд). Этот пласт лексики хорошо описан в "Словаре новейших иностранных слов" Е. Н. Шагаловой. Академические толковые словари более сдержанны в этом отношении и придерживаются правила проверки слова временем.
Подготовила Мария Агранович
Квадрокоптеры будут доставлять анализы пациентов в больницы Швейцарии
Идея новинки технического прогресса принадлежит американской авиакомпании Matternet, которая с 2017 года экспериментирует с подобными проектами. Итогом технических изысканий стал дрон модели M2, который в автоматическом режиме взлетает и садится в футуристическую тюльпанообразную башню-станцию высотой около трех метров.
В Лугано уже четыре года используют квадрокоптеры для доставки биоматериалов, но раньше оператор-человек должен был проверять заряд батареи, прикреплять контейнер и поднимать/сажать летающего курьера. Теперь все это будет делать автоматика, что позволит сэкономить время и человеческие ресурсы.
Выглядит это следующим образом: забранные в медучреждении для анализов образцы укладываются в специальный контейнер, который сканируется оператором, а затем вставляется в окошко станции-тюльпана. Далее в автоматическом режиме контейнер прикрепляется к дрону, беспилотник взмывает ввысь и быстро движется по заложенному в его память маршруту по направлению к пункту назначения. Там аппарат приземляется на площадку такой же станции, где робот автоматически открепляет контейнер и выдает его сотруднику лаборатории.
Безопасность всех этапов автономного перемещения, по утверждению Matternet, проверена в ходе сотен полетов в США и Германии. Правда, в Америке на законодательном уровне Федеральное управление по авиации (FAA) до сих пор запрещает задействовать беспилотники-курьеры за пределами визуальной видимости управляющих ими операторов (хотя БПЛА уже вовсю доставляют лекарства и даже вакцины от COVID-19 от складов до аптек на короткие дистанции). Что же касается ФРГ, то там дроны в тестовом режиме налетали уже не один десяток часов между госпиталями и ведущей сетью медицинских лабораторий Labor Berlin.
Согласно пресс-релизу Matternet, в прошлом месяце Абу-Даби стал первым городом в мире, где приступили к развертыванию охватывающей всю территорию мегаполиса сети автономной доставки беспилотниками медицинских материалов. Как уточняется с властям Эмирата достигнута договоренность об установке 40 станций для их обслуживания.
В России только готовятся к использованию авиадронов в различных сферах. Например, компания "Аэроскрипт" совместно с Сахалинской областью планируют протестировать технологии бесконтактной доставки биоматериалов, медизделий и средств индивидуальной защиты, рассказали "РГ" в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Это лишь часть проекта по созданию цифровой платформы "Небосвод - Сахалин", которая позволит в десять раз сократить время получения разрешения на полеты беспилотников, которое в разных регионах занимает до 30 дней. Платформа будет использоваться также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, запущены также по доставке грузов и посылок "Почты России" на Чукотке, а также Сибирского центра Фонда перспективных исследований в Томской области. Ускорение массового коммерческого использования всех видов беспилотного транспорта, в том числе авиадронов, вошло в утвержденную правительством стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли.
"Технологические заделы в России есть, но, безусловно, потребуется разработка решений под конкретные логистические задачи и сценарии. До начала массового применения беспилотников в населенных пунктах потребуется лет пять", - говорит генеральный директор Ассоциации AeroNext, член рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев.
Доставка дронами будет дешевле и быстрее традиционных способов за счет автоматизации процесса и исключения человеческого фактора, добавляет гендиректор компании - производителя дронов "Коптер Экспресс", член рабочей группы "Аэронет" НТИ Олег Понфиленок. В России пока официальной доставки медтоваров, в том числе изделий и анализов, дронами нет, объясняет эксперт. "Однако такой рынок может быстро вырасти: активно развивается законодательство в этой сфере, есть много разработок как в области самих дронов, так и инфраструктуры для них.
Автоматизированные площадки создают пять компаний. Самые известные площадки - HIVE от московской компании "Дронопорт" и наземная станция ижевской компании "Финко".
Подготовили Евгений Гайва, Иван Черноусов
Французский храм выпустил собственные духи
В его честь и был воздвигнут храм, на крыше которого можно рассмотреть скульптурное изображение головы благородного животного. Духи, как сообщили в церкви, не предназначены для парфюмерных магазинов и бутиков. Их можно приобрести непосредственно в храме или на его сайте. Правда, при этом сразу уточнили, что речь идет не о купле-продаже, а о "добровольном пожертвовании". Если конкретно, то предлагается выкладывать по 69 евро за флакон в 50 мл и 29 евро за тот, что поменьше - 15 мл. Как поведал кюре Сент-Эсташ Ив Трошери, "примерно так поступают со свечами, что находятся, как известно, в храмах в свободном доступе".
Заметим, что кюре - большой знаток церковных запахов, но идея запустить этот оригинальный проект родилась у его коллеги - главного управляющего собора Луи Робиша. Страстный любитель природы частенько совершал длительные прогулки по лесам и долам, что вокруг Орлеана, в компании Этьена де Свардта, хозяина небольшой фирмы, специализирующейся на парфюме, туалетных водах и прочей косметологической продукции. Поделился своей задумкой с предпринимателем и получил его поддержку.
Конкретные очертания проект стал приобретать, когда в него привлекли немецкого парфюмера Ральфа Швигера, успевшего поработать со знаменитыми парижскими домами мод, в том числе Hermes и Yves Saint Laurent. Этот эксперт и составил букет из четырех десятков запахов, при этом сделав акцент на имеющих лесные и древесные нотки: святой Евстафий считался покровителем охотников. О полученном результате "нос", как часто называют профессионалов - создателей новых запахов, отозвался следующим образом: "В итоге получился аромат, напоминающий одеколоны конца XIX - начала XX веков. В нем есть что-то привлекательное и гедонистическое".
Выручка от "Бога-оленя", можно предположить, будет немаленькая. Деньги от первой тысячи флаконов полностью поступят в казну собора. Что касается остальных продаж, то половина полученных средств также пойдет на церковные нужды.
В частности, речь идет о ремонтных и реставрационных работах внутри храма, а также о финансировании благотворительных программ прихода. Ведь здесь в течение зимы ежедневно кормят обедом 300 остронуждающихся парижан, регулярно принимают бездомных, устраивают для них вечера с бесплатным кофе, играми, музыкальными концертами.
Иеромонах Стефан (Игумнов), cекретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата:
В христианских церквах в разных частях мира, относящихся к разным традициям, конечно, различается очень многое. В частности, моменты, связанные с отношением, например, к таким вопросам, как осуществление христианского свидетельства в современном мире. Конечно, обычно учитываются те условия, в которых каждая из церквей живет. Важно также различие в отношении к тем или иным бытовым вещам. Поэтому, мне кажется, относиться к таким новостям, как появление собственного храмового аромата или духов в церкви святого Евстафия, как раз следует с учетом этого "фактора культурной разности". Французский менталитет и традиция жизни в этой стране, конечно, отличаются от российских. И наверное, нам, определяя свое отношение к таким новостям, стоит исходить из того, что при принятии тех или иных решений, причины этих решений французским христианам, французским католикам куда более понятны, чем нам. В России подобные факты, может быть, вызвали бы иную реакцию и среди священников, и среди прихожан. Но о каком-то негативном восприятии нами вот такой идеи со стороны прихожан конкретного храма в Париже речи, конечно, не идет.
Подготовила Елена Яковлева
Рождаемость в Польше упала до показателей времен войны
Напомним, что с 2016 года польские семьи имеют право получать субсидию в размере 500 злотых (около 9 тысяч рублей. - Прим. ред.) в месяц на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Причем если до 2019 года выплаты полагались семьям с двумя и более детьми, то теперь эту сумму выплачивают и за первого и единственного ребенка.
Правда, и то и другое нововведения были придуманы к выборам, но официально правительство позиционировало программу как "важнейший инструмент семейной политики, преследующий три цели: исправление демографической ситуации, улучшение материальных условий детей, инвестирование в институт семьи".
Хотя, по мнению экспертов, столь низкая рождаемость обусловлена также и пандемией коронавируса, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий признал, что программа "Семья 500+" была попыткой, которая не оправдала демографических надежд.
В России есть материнский капитал. Его размер на первенца составляет 483,8 тыс. руб., для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, маткапитал увеличен на 155,6 тыс. руб. - до 639,4 тыс. руб.
С начала действия маткапитала в 2007 году его размер вырос в 2,6 раза,за это время сертификаты получили 10,87 млн семей с детьми.
"Он был направлен на формирование у семей ориентира на рождение второго ребенка. Свою первоначальную задачу он выполнил (если в 2003 году в год в России родилось 1,4 млн детей, то в 2012 уже почти 2 млн. - "РГ"), - отмечает Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ. - Сейчас ситуация с демографией осложнилась: экономические кризисы, пандемия. Мамы и папы хотят стабильных условий для воспитания детей. Цикл этого воспитания - более 20 лет. Поэтому необходимо дополнять успешную политику применения маткапитала новыми инструментами".
Подготовила Ольга Игнатова
Стариков во Франции настигает "социальная смерть"
"Смерть меня не страшит. То, как я сейчас живу, - это не жизнь. Это не смешно, я ни с кем не вижусь", - рассказала одна из участниц исследования Эдит, 76 лет. Авторы доклада объяснили подобный рост "социально умерших" тем, что за пять лет выросло и число пожилых людей в целом. Однако немалый вклад внесла пандемия, которая со всеми карантинами и ограничениями сильно отдалила людей друг от друга и еще больше ухудшила социальные связи, которые и без того были хрупкими. В первый локдаун в 2020 году 720 тысяч стариков не общались со своей семьей, а у 650 тысяч не было рядом вообще никого из близких людей. Каждый третий француз старше 60 лет, а таких 5,7 миллиона, часто чувствовал себя одиноким. К 2021 году их стало уже 6,5 миллиона человек. А примерно у каждого восьмого это чувство постоянное.
Кроме того, в нынешнем году 1,3 миллиона стариков никогда или почти никогда не видят своих родственников, особенно детей и внуков, - это втрое больше, чем в 2017 году. "У моего сына своя жизнь. Я совсем одна. А раньше я никогда не была одна", - рассказала 64-летняя Адель из Парижского региона. "У меня четверо детей, девять внуков и четыре правнука, но я совсем одна. Один живет в районе Бордо, другой в Гаре, третий в Парижском регионе. Одна живет недалеко от Лилля, но она работает, так что у нее нет времени", - вторит 81-летняя Дениз из О-де-Франс.
Если в 2017 году "социальная смерть" в основном случалась с женщинами, то теперь в равной степени и с мужчинами. Она затрагивает все возрастные группы, хотя пожилых от 80 лет чуть больше. Особенно уязвимы перед этим явлением 3,6 миллиона "электронно" изолированных стариков, то есть тех, кто никогда не пользуется интернетом.
Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ:
- Это парад стандартов индивидуализма. В их ловушку часто попадают пожилые люди двух видов старения. Одни осознано замыкаются, злясь на старость, другие и рады бы передавать опыт, но не сохранили окружение. К тому же оно сегодня дальше обосабливается. Думаю, все же знаю, как не стать социальной сиротой. В 34-ю годовщину со дня ухода папы я стал на год старше его. Это мое и его достижения нас сближают. Такой ценой родители тоже могут "молодеть". Мои и вовсе не успели мне приоткрыть того, как выглядит старость. Папа до конца говорил о старших - "старики". И мама. И я так говорю. Их друг, мой учитель, Василий Васильевич Давыдов, проживший подольше, состариться не удосужился. Уставал, болел, терял силы, но... Как-то мы поехали с ним на дачу к академику Бонифатию Михайловичу Кедрову. Мне - где-то 23, Василию Васильевичу - чуть за 50. У калитки нас встретил хозяин, которому под 80: "Проходите, что же вы топчитесь, молодые люди?" Калитка разделила две эпохи: по одну сторону - патриарх, по другую - "молодые люди". "Молодые люди!" - так к нам и с папой обращались, когда мы ездили отдыхать, иногда принимая за братьев.
К чему это я? К тому, что в нашем прошлом много настоящего: "молодые люди" разных поколений - советских-российских - молоды, потому что им вместе здорово. Ностальгия тут ни при чем. Грустишь не о московских улицах 70-х, а о тех, кто ходил по ним с тобой. Смеялся, размышлял, разыгрывал, вытворял что-то. А у одиноких "стариков", или, как сегодня говорят, социальных сирот, нет той разновозрастной компании любящих друг друга людей, в которой не состаришься. Часто этот груз тянется из молодости. Он - наследие торжества ради себя любимого в ущерб общинности. Но дети, внуки, ученики, может, даже иногда соседи, нам даны, чтобы не стариться.
Подготовил Владимир Емельяненко