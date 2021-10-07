"Святой" парфюм и дроны с анализами: В России оценили зарубежные новшества

Все больше французов на старости попадают в ловушку одиночества, почти полностью теряя общение с близкими, друзьями, соседями. Причин тому несколько - это и демографический рост числа пожилых людей, и изолирующий эффект пандемии, и неумение пользоваться современными средствами связи. Часто в такую страшную ловушку попадают те, кто в молодости жил только для себя. Фото: GettyImages