Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

Талибы, захватившие власть в Афганистане в середине августа этого года, запретили живую музыку на свадьбах. Соответствующее решение было принято на заседании недавно созданного министерства, которое будет заниматься подобными вопросами.

Как сообщает ТАСС, проведение церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) также теперь под запретом. Кроме того, во время бракосочетания мужчины и женщины должны находиться в разных помещениях.

Свадьба для многих афганцев считается главным событием в жизни и длится, как правило, три дня. На торжествах присутствует огромное количество гостей. Молодоженам дарят дорогие подарки, в зажиточных семьях это могут быть земельные участки, автомобили и даже дома.

Талибы уже были у власти. В 1996-2001 годах они жестко контролировали жизнь афганцев. Тогда была запрещена современная музыка, изобразительное искусство. Не разрешалось пение и танцы во время свадебных церемоний. Из-за этого многие музыканты и танцоры были вынуждены покинуть страну.