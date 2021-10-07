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07.10.2021 11:37
Рубрика: Экономика

У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение

Текст: Ирина Огилько
Фото: Скриншот / russpass.ru Фото: Скриншот / russpass.ru
Фото: Скриншот / russpass.ru

Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android.

"Сегодня Russpass - один из самых удобных способов спланировать путешествие по России. Составляя свой маршрут, можно в деталях рассмотреть интересные достопримечательности - пользователям теперь доступно слайд-шоу. Всего в сервисе уже представлено больше 3,2 тысяч предложений для туристов. Это готовые туры, экскурсии и многое другое", - цитирует портал mos.ru заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Фото: Константин Бахарев
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У новой версии сайта удобная навигация и интерфейс. На главную страницу вынесены карточки самых популярных направлений: Москва, Санкт-Петербург и Крым. В каждой карточке представлены основные туристические маршруты, достопримечательности, расписание спектаклей, рестораны и кафе, представлены средние чеки и стоимости билетов в музеи на концерты.

Другие регионы можно набрать в поисковой строке. В ответ покажут такие же карточки с местными ценами, достопримечательностями, маршрутами и прочим. Если сложно определиться с маршрутом, поможет сделать выбор интерактивная карта России. На ней отмечены популярные природные и культурные достопримечательности каждого региона страны. Если интереснее выбрать путешествие по событиям или по стоимости, можно воспользоваться другим предложением сервиса Russpass и поискать нужное через фильтры в одном из четырех категорий: "Места и события", "Маршруты и экскурсии", "Рестораны и кафе", "Туры". Понравившиеся туры, экскурсии, рестораны и достопримечательности можно пометить значком в "Избранное".

На страницах некоторых достопримечательностей легко купить билеты в музей, театр. Они сохраняются в личном кабинете пользователя. Дополнительные функции, такие как бронирование гостиниц и покупка авиа- и железнодорожных билетов, вынесены в отдельный раздел "Сервисы". Раньше для того, чтобы начать сотрудничество с Russpass, требовалось заполнить большую онлайн-анкету на сайте сервиса. Теперь достаточно перейти в раздел "Стать партнером" и в появившейся графе указать только ИНН.

Бесплатное мобильное приложение Russpass для iOS и Android можно скачать на смартфон. В нем тот же функционал и набор опций, что и на сайте сервиса. Информация доступна на трех языках: русском, английском и испанском.

Напомним, что Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует комитет по туризму города Москвы совместно со столичным департаментом информационных технологий.

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