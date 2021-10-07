Удаленная из телефона переписка может стать доказательством в суде

Мало кто задумывается, что пересылаемая им информация в мессенджере может быть использована против него правоохранительными органами. Естественно, если там речь идет о нарушении закона. По словам специалистов в IT-отрасли, уликой для возбуждения уголовного дела или заведения дела об административном правонарушении запросто может стать переписка в телефоне. При этом, как уверяет управляющий компании в сфере IT-безопасности RTM Group Евгений Царев, даже ее удаление с телефона зачастую не помогает.

"Вот уголовно наказуемые преступления, по которым переписка в мессенджере является доказательством в суде чаще всего: незаконный оборот и распространение наркотиков, участие в террористических организациях, организация несанкционированных митингов, публикация экстремистских призывов или материалов порнографического содержания, клевета, оскорбления в адрес собеседника или представителей власти", - цитирует РИА Новости эксперта.

Доказать же причастность граждан к созданным и отправленным СМС, по словам эксперта, не составляет особого труда. "Прежде всего могут изъять мобильные устройства или ПК (для осмотра или компьютерно-технической экспертизы) и использовать скриншоты от участников переписки, а также информацию от администрации мессенджера. Эксперты проверяют фото профиля на предмет соответствия паспорту, то, на кого зарегистрирован номер телефона, исследуют профили в иных мессенджерах и соцсетях на предмет их принадлежности одному и тому же лицу, анализируют способ ведения переписки (через автороведческую экспертизу). Также для полноты картины специалисты изучают данные о времени отправки сообщения и о том, с какого устройства и IP-адреса происходили сеансы", - рассказал эксперт.

Доказать причастность граждан к созданным и отправленным сообщениям не составляет труда

При этом удалить сообщения полностью получится только в том случае, если действие производится, когда все пользовательские устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) каждого из собеседников подключены к интернету. "Потому что, если, к примеру, стереть переписку только с телефона, в то время как компьютер был неактивен, эксперты затем смогут "достать" информацию с этого ПК", - пояснил эксперт.

"После изъятия у подозреваемого мобильного телефона распечатываются скрины его переписок, по которым человека допрашивают. И как правило суд, признает доказательствами переписку в мессенджерах", - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" глава российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.