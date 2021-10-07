Утверждены даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи

Российский инвестиционный форум (РИФ) пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин за заседании правительства.

"Планируем обсудить реализацию стратегических инициатив на Российском инвестиционном форуме в Сочи с 17 по 19 февраля следующего года", - сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что мероприятие пройдет на площадке "Сириуса". "Готовится насыщенная культурная и спортивная программа. Заключительный день форума будет посвящён молодёжной тематике, в том числе неформальному общению с талантливыми ребятами", - отметил он.

Напомним, по итогам работы РИФ-2019 было подписано контрактов почти на триллион рублей. В нем приняли участие более 8 тысяч делегатов, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org.