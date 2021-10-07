В Австрии начали расследование в отношении канцлера и его окружения

В ближайшие недели канцлеру Австрии Себастьяну Курцу "предстоит борьба за политическое выживание" - так СМИ комментируют беспрецедентный скандал, разразившийся вокруг главы правительства альпийской республики. Лично Курц и девять человек из его окружения стали фигурантами расследования прокуратуры по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

Накануне ее сотрудники нагрянули с обысками в федеральную канцелярию, в министерство финансов, а также в штаб-квартиру Австрийской народной партии, которую возглавляет Курц. Рейды коснулись официального представителя главы правительства Йоханнеса Фришманна, советника Штефана Штайнера, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Фляйшманна. По делу также проходят три организации, прежде всего медиагруппа esterreich.

Как пишет Spiegel, ознакомившийся со 140-страничным ордером, против канцлера и его соратников выдвинуты "весьма серьезные обвинения в измене, подкупе и коррупции, которые чреваты реальными тюремными сроками". Речь идет о событиях с 2016 по 2018 год, когда произошел взлет карьеры Курца. Еще на посту министра иностранных дел он добился избрания на пост лидера Австрийской народной партии, а затем выиграл выборы и стал самым молодым канцлером в истории страны. Следователи утверждают, будто все это время команда Курца заказывала некой компании соцопросы, "представляющие политика в выгодном свете". Впоследствии их результаты публиковались в газете "Австрия" под видом объективных журналистских материалов, но якобы на самом деле на это уходили деньги налогоплательщиков. К делу приобщили переписку из чатов, в которой участвовал лично Курц, комментируя цифры опросов перед их публикацией.

Самого канцлера во время обысков в Вене не было - он находился в Словении на саммите Евросоюза и, видимо, читал о происходящем дома по лентам агентств. Спустя несколько часов он пришел на интервью телеканала ORF2, где опроверг обвинения в свой адрес и напомнил о презумпции невиновности. По его словам, переписка "была вырвана из контекста, чтобы сфабриковать уголовное преследование". При этом свою причастность к каким-либо фиктивным счетам канцлер исключил "на 1000 процентов". "Я не могу понять, почему при любой несправедливости меня пытаются назначить виновным", - не сдерживал эмоций 35-летний политик. В его партии заявили, что "шоу с обысками" было инспирировано с единственной целью - нанести ущерб партии и ее лидеру.

По мнению Spiegel, нынешний скандал - только вершина айсберга в противостоянии Курца и экономической прокуратуры, которое тянется с 2019 года. Напомним, тогда в Австрии разразился скандал "Ибица-гейт" с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, возглавлявшего Австрийскую партию свободы (на тот момент она входила в правящую коалицию на правах младших партнеров АНП). Штрахе обвинили в обсуждении серых методов финансирования партийных нужд, он подал в отставку, и коалиция распалась. Уже тогда Себастьян Курц обвинил прокуроров в пристрастности. Он заявил, что внутри учреждения действуют "красные ячейки", которые заставляют Фемиду руководствоваться партийными интересами, а вовсе не принципами законности.

Нынешние партнеры АНП по правительству "Зеленые" уже начали открыто "топить" Курца. Их лидер, вице-канцлер Вернер Коглер, поспешил заявить, что "способность главы правительства действовать поставлена под сомнение". Оппозиция и вовсе потребовала его отставки. "Небывалый случай", - прокомментировал ситуацию президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Вообще-то, по австрийским законам, он имеет право отстранить канцлера от должности даже без одобрения парламента. Однако глава государства не стал этого делать, призвав общественность дождаться результатов расследования, а прокуроров действовать объективно и непредвзято.