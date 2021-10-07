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07.10.2021 22:45
Рубрика: В мире

В Чехии пройдут парламентские выборы

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
В Чехии 8 октября начинаются парламентские выборы. 200 членов Палаты депутатов избираются в 14 округах. За голоса избирателей борются 22 политических движения.

До последнего времени фаворитом гонки было движение АНО ("Акция недовольных граждан"). Его лидер Андрей Бабиш - действующий премьер и скандально известный миллиардер. Однако недавний скандал вокруг офшоров может стоить ему второго срока. Поэтому наблюдатели полагают, что выборы станут в какой-то степени голосованием о доверии правящей партии.

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По прогнозам соцслужб, ее поддержат от 24 до 27 процентов избирателей. Среди других политических сил, по данным Еuronews, правоцентристская коалиция Spolu может набрать около 23 процентов голосов, а либеральная "Пираты и Старосты" - около 21 процента. Преодолеть пятипроцентный барьер может также Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

Комментарий

Томаш Давид Едрухов, чешский журналист

- Хотя сегодня ни одна партия в Чехии не поднимает в предвыборной программе тему отношений с Россией, новому парламенту и, конечно же, правительству придется заняться этим вопросом, потому что эти отношения находятся в наихудшем состоянии с момента возникновения Чехии в 1992 году. Однако внешняя политика страны после выборов будет неким общим знаменателем от ожиданий всех партий, которые войдут в новую правящую коалицию, а также президента, выступающего за нормализацию отношений с Москвой.

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