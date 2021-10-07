В Дании работодателям запретили узнавать возраст соискателей

Правительство Дании и профсоюзы приняли решение о введении запрета на вопросы от работодателей к потенциальных сотрудникам об их возрасте.

Данное решение должен еще одобрить парламент страны. Как считают обозреватели, депутаты, скорее всего, поддержат позицию профсоюзов и правительства.

По мнению датских властей, у работодателей слишком много предрассудков и стереотипов, поэтому им не нужно знать о возрасте соискателей на работу.

Как отмечает издание Local, в Дании отмечается нехватка рабочих рук в ряде сфер. Поэтому нововведение может придать рынку труда новую динамику.