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Рубрика: В мире

В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти

Текст: Максим Макарычев

100-летний охранник бывшего нацистского лагеря смерти в четверг предстал перед судом в Германии. Сторона обвинения заявила, что Йозеф С., член военизированного формирования СС нацистской партии, был причастен к гибели 3 518 человек в концентрационном лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 годы.

Врачи заявили, что мужчина, полное имя которого не разглашается из-за немецких правил отчетности о судебных разбирательствах, "лишь частично годен для процесса". Заседания будут ограничены всего двумя с половиной часами каждый день, уточняет NBC News. Бывшего члена СС доставили в суд в Нойруппине, расположенном недалеко от Берлина, в инвалидной коляске.

Многие узники, интернированные в Заксенхаузене, были убиты с помощью "Циклона-Б", отравляющего газа, который также использовался в других лагерях смерти.

В Заксенхаузене находились преимущественно политические заключенные со всей Европы, а также советские военнопленные и некоторые евреи. Заксенхаузен, открытый в 1936 году как один из первых нацистских концентрационных лагерей, также служил своего рода тренировочным лагерем для охранников СС, которые затем отправлялись в другие места, в том числе в Освенцим и Треблинку. Среди других убитых в Заксенхаузене также были бойцы голландского сопротивления и внутренние политические противники нацистов.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
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В последние годы против бывших охранников концлагерей было выдвинуто множество обвинений в преступлениях против человечности во время Второй мировой войны. На прошлой неделе 96-летняя бывшая секретарша одного из лагерей смерти попыталась скрыться из своего дома в день начала суда, но через несколько часов была поймана полицией.

Постановление немецкого федерального суда от 2011 года подготовило почву для окончательного судебного преследования нацистов и их пособников. В нем отмечалось, что даже те лица, кто "косвенно" участвовал в убийствах во время войны, не нажимая на курок и не отдавая приказов, подлежат уголовной ответственности вне зависимости возраста и состояния здоровья.

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