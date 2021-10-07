В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с газом в Европе

Высокая волатильность на европейском газовом рынке грозит дестабилизацией экономики региона, поскольку дезориентирует продавцов и покупателей, сказала гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Она отметила, что спотовый рынок " отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения", не являясь инструментом ценообразования. Сейчас он показывает высокую волатильность. При этом, как добавила Бурмистрова, ранее чиновники и эксперты из ЕС призывали игроков рынка пересмотреть ситуацию с контрактами, в частности, отказаться от обязательства "бери или плати".

По ее словам, "Газпром" планомерно поставляет дополнительный газ по всем маршрутам в Европу, в том числе и через Украину. Все обязательства по долгосрочным контрактам выполняются в полном объеме.

"С начала года на зарубежные рынки были поставлены объемы газа близкие к рекордным", цитирует Бурмистрову ТАСС.

Также она добавила, что Газпром" с облегчением воспринял снижение биржевых цен. За минувшие сутки цены снизились почти в два раза - днем в среду они превышал 1900 долларов, а утром в четверг упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

"Мы все с облегчением вздохнули и сказали: "Ну, слава богу!" - сказала Бурмистрова.