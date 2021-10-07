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Рубрика: Культура

В Израиле пройдет онлайн-фестиваль российского кино

Текст: Сусанна Альперина

Десять российских фильмов, снятых за последнее время, можно будет посмотреть на израильской платформе yes с 7 октября по 4 ноября. Показ пройдет в рамках фестиваля современного российского кино Russian Film Festival. Все фильмы будут адаптированы для показа на иврите.

Фото: Госкорпорации "Роскосмос"
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Напомним, что уже этой осенью планируется подписание российско-израильского соглашения по копродукции. Об этом говорилось еще во время Каннского кинофестиваля в июле этого года. Тогда в рамках Российского павильона, организованного Роскино, состоялась важная встреча российских и израильских продюсеров, на которой были обозначены основные направления сотрудничества. Незадолго до этого на виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event (флагманский проект Роскино) спикером стал выдающийся израильский кино- и телепродюсер Ави Армоза, руководитель Armoza Formats - одного из мировых лидеров в производстве и дистрибуции телевизионных форматов. Армоза активно сотрудничает с нашей страной - многие проекты тому подтверждение.

Первый онлайн-фестиваль российского кино в Израиле организован Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы. В целом же Фестиваль в формате онлайн RFF - Russian Film Festival - стартовал в 2020 году и уже успешно прошел в 11 странах мира, собрав более 200 тысяч зрителей. В программу RFF в Израиле войдут следующие фильмы: "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Спутник" Егора Абраменко, "Юморист" Михаила Идова, "Родные" Ильи Аксенова, "Sheena667" Григория Добрыгина, "Давай разведемся!" Анны Пармас, "Доктор Лиза" Оксаны Карас и анимационной сериал "Царевны". Последний - с профессиональным дубляжом на иврите.

Для справки: платформа yes - это вторая по охвату аудитории спутниковая платформа Израиля, занимает 35% рынка платного телевидения. В 2019 году был запущен yes+ - передовой потоковый стриминг-сервис, разработанный в стратегическом сотрудничестве с Apple. Также занимается производством контента - под брендом yes выпущено множество фильмов, сериалов и документальных проектов, завоевавших целый ряд наград на фестивалях.

Керен Глейхер, директор по контенту yes, говорит по поводу показов российских фильмов в Израиле в новом формате следующее: "Платформа yes - пионер телевизионного сервиса, владеет восемью разножанровыми каналами, транслирующими лучшие фильмы, сериалы и документальное кино, а также библиотекой контента, куда входит известный сервис для киноманов "Синематека yes". Там можно найти художественные фильмы на любой вкус: от классики кинематографа до независимого кино и рекомендаций ведущих израильских кинокритиков. yes гордится возможностью проведения Russian Film Festival в Израиле и сотрудничеством с Роскино, организацией, которая распространяет инновационное и вдохновляющее российское кино по всему миру. Мы уверены, что фильмы, которые мы представим израильской аудитории в первом выпуске фестиваля в Израиле, будут тепло приняты самой широкой зрительской аудиторией. И, конечно, мы надеемся на прочное и стабильное сотрудничество с Роскино на долгие годы".

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