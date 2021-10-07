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Рубрика: В мире

В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

Текст: Юрий Сизов

Чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения в связи с ростом числа пациентов с COVID-19 вынуждены объявить медики Латвии, подтвердил 7 октября министр здравоохранения этой прибалтийской республики Даниэль Павлютс, сообщает агентство Delfi.

Оценивая динамику роста числа инфицированных, профильный чиновник не исключает возможность обращения и за международной помощью. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно, разводит руками министр. "Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать", - констатирует Павлютс.

Правда, он не исключает, что соседние государства вряд ли смогут помочь, поскольку они также находятся в сложной ситуации. Возможно, помощь Риге могла бы оказать Швеция или ФРГ, хотя ни к одной из этих стран правительство еще не обращалось с подобным вопросом.

Наибольшее беспокойство у медиков, констатируют местные обозреватели, вызывает ситуация, которая ожидается через две недели, когда в стационары начнут поступать люди, которые уже заражены, и десятую часть из них придется госпитализировать. А это повлечет за собой тотальную перегрузку всей системы здравоохранения.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Все это уже отражается и на работе неотложной помощи в стране с почти двухмиллионным населением. Правда, утверждает министр, пока недостатка в машинах неотложной помощи нет. Проблема в другом. Они длинной вереницей простаивают в очередях возле приемных отделений клиник и не могут принимать очередные оперативные вызовы.

Между тем, местные порталы, ссылаясь на руководителя Службы неотложной медицинской помощи Лиену Ципуле, сообщали, что больницы тоже не в состоянии принять всех пациентов из-за увеличивающегося потока инфицированных. А машины скорой помощи вынуждены более строго сортировать звонки и выезжать только на критические для жизни ситуации. В этой связи уже звучат предложения создать большой полевой госпиталь, куда будут отправлять пациентов с COVID-19, которые будут находиться на этапе выздоровления.

Официальная статистика зафиксировала, что с начала пандемии в Латвии выявлен 164 801 случай заболевания коронавирусом, 2773 человека скончались от COVID-19.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

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