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Рубрика: В мире

В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии

Текст: Екатерина Забродина

В российском МИД рассказали об угрозах, которые исходят от нового трехстороннего партнерства в военной сфере между Австралией, Британией и США (AUKUS). В Москве настаивают, что оно несет риски для глобального режима нераспространения. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова. Оно было зачитано на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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"Мы изучаем возможные последствия создания трехстороннего партнерства AUKUS. Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия. Оно может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ, а также в контексте участия Австралии в договоре Раротонга", - настаивают на Смоленской площади.

"Договором Раротонга" называют Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. Согласно многостороннему соглашению, каждый его участник обязуется "не производить или не приобретать любым путем, не владеть и не осуществлять контроль над любыми ядерными взрывными устройствами в любой форме где-либо в пределах и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана". Он был подписан в августе 1985 на острове Раротонга, где расположена столица Островов Кука, - и отсюда получил свое название.

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