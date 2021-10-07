В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии

В российском МИД рассказали об угрозах, которые исходят от нового трехстороннего партнерства в военной сфере между Австралией, Британией и США (AUKUS). В Москве настаивают, что оно несет риски для глобального режима нераспространения. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова. Оно было зачитано на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

"Мы изучаем возможные последствия создания трехстороннего партнерства AUKUS. Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия. Оно может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ, а также в контексте участия Австралии в договоре Раротонга", - настаивают на Смоленской площади.

"Договором Раротонга" называют Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. Согласно многостороннему соглашению, каждый его участник обязуется "не производить или не приобретать любым путем, не владеть и не осуществлять контроль над любыми ядерными взрывными устройствами в любой форме где-либо в пределах и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана". Он был подписан в августе 1985 на острове Раротонга, где расположена столица Островов Кука, - и отсюда получил свое название.