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07.10.2021 03:33
Рубрика: В мире

В МИД РФ заявили о модернизации ядерного оружия США на территории ЕС

Соединенные Штаты модернизируют свои нестратегические ядерные вооружения на территории Европы. Об этом стало известно на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

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В МИД России заявили, что продолжается практика проведения "совместных ядерных миссий" НАТО, в том числе с участием неядерных членов Североатлантического альянса. "Таким образом, Вашингтон нарушает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", - цитирует ТАСС Владимира Ермакова, который возглавляет департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Напомним, в феврале этого года Москва и Вашингтон продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений. И каждая сторона может иметь не более 1550 единиц ядерных боезарядов.

Что касается стратегического наступательного вооружения, у США сейчас 2854 единицы, у России - 2727. А сколько американского ядерного оружия находится на территории Европы, неизвестно.

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