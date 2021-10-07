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Рубрика: Культура

В Минкульте представили новые картины Авдотьи Смирновой и Анны Меликян

Текст: Сусанна Альперина

Фильм "Плотник" режиссера Авдотьи Смирновой, в основу которого легла проза Марины Степновой, - новый проект кинокомпании Hype Film. Оригинальный сценарий картины создан Авдотьей Смирновой в соавторстве с известной писательницей - лауреатом литературной премии "Большая книга" и автором романа "Женщины Лазаря". Главные роли исполнят Анна Рыцарева ("Вертинский", "История одного назначения"), Сергей Уманов ("Вертинский", "История одного назначения", "Батальонъ"), Алексей Филимонов ("Вертинский", "Девятаев"), Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова и Виталик Олечкин.

Фото: Министерство культуры
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Герои фильма - Осиповы - самая обычная семья из Ульяновска. Отец, мать и сын. Внезапная болезнь сына проезжает через их отношения асфальтовым катком... 85 процентов отцов уходят из семей, где тяжело заболевает ребенок. Об этом говорила Авдотья Смирнова, представляя свой будущий фильм. Это история про то, как в семье "происходит работа с горем, и что такое настоящий мужчина". "Всем родителям пока неизлечимо больных детей посвящаем этот фильм" - такой хотят поставить последний титр. Фильм подается на поддержку Министерства культуры в категории социально значимое кино.

Еще один проект в этой же категории - новый фильм известного режиссера Анны Меликян - "Чувства Анны". Это история работницы Пермской шоколадной фабрики, которая слышит голоса внеземных цивилизаций. Главную роль будет играть Анна Михалкова. Действие происходит в Перми.

Кинокомпания Hype Film представила еще один проект - фильм "Рыжий", снимать который будет Семен Серзин ("Человек из Подольска"). Расскажет картина об известном поэте Борисе Рыжем. Кто сыграет главную роль - пока неизвестно.

Рассматриваются и проекты в категории детское кино. Журнал "Ералаш" продолжает выходить и просит поддержать новые выпуски. Обращает на себя внимание наличие многих проектов, где герои меняются телами. Так, в будущем фильме "Друг Детства" вначале меняются телами дед и внук. А затем дед оказывается в теле крысы. Деда играет Юрий Стоянов, который в вампира - большую летучую мышь-монстра - уже перевоплощался (в сериале "Вампиры средней полосы"), а вот в крысу еще никогда. Есть и проект "Близнецы", в котором мальчик и девочка - Ян и Яна - занимаются родителями, которые стали младенцами.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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