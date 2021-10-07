В Оксфордский словарь включили более 20 слов корейского происхождения

В Оксфордский словарь английского языка включили более 20 слов корейского происхождения, которые стали популярными.

За последнее время Южная Корея подарила миру немало поводов для восторга: новый музыкальный жанр K-pop (дословно переводится как "корейская поп-музыка"), многочисленных "айдолов", то есть главных звезд этого направления, косметику, фильмы и сериалы. Все это заставило немало людей по всему миру увлечься корейской едой, образом жизни, одеждой и в конечном итоге - заговорить на корейском языке.

В Оксфордский словарь вошли такие слова, как "халлю" (означает распространение культуры Южной Кореи), "пулькоги" (блюдо), "ханбок" (национальный костюм), "эгё" (прилагательное "милый"), "мокпан" (формат видеоблога, в котором ведущий ест огромное количество еды) и другие. Как заявили составители словаря, "развитие этих корейских слов в английском языке демонстрирует, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Соединенном Королевстве и США".

В последнее время не только Оксфордский словарь пополнился новыми словами. Например, в мае во французский словарь Petit Larousse включили сразу 170 новых слов, многие из которых родились благодаря пандемии: "бессимптомный", "кластер", "работать удаленно"... "Я никогда не видел таких языковых перемен. Это напоминает мне то, что происходило во время Французской революции: появление новых слов и смыслов и особенно коллективное присвоение языка", - цитирует газета Le Monde Бернара Серкиглини, профессора лингвистики и научного советника в Petit Larousse.

Американские словари тоже увеличились в объеме благодаря пандемии и значимым политическим событиям в жизни США. Например, словарь Merriam-Webster из-за частого обсуждения в СМИ мужа американского вице-президента Камалы Харрис добавил термин "второй джентльмен". А портал Dictionary.com включил аббревиатуры DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) и JEDI (справедливость, равенство, разнообразие и инклюзивность).

А как у нас?

Александра Ольховская, заведующий лабораторией филологических исследований Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:

- В последние годы в русском языке наблюдается наплыв американизмов. Эти слова затрагивают все без исключения сферы жизни: политическую (импичмент, инаугурация, саммит), экономическую (брокер, дистрибьютор, ресейл), культурную (ток-шоу, хоррор, арт) и другие.

Отличительная особенность современного периода - очень быстрое освоение заимствований. Казалось бы, слово "локдаун" проникло в русский язык чуть больше года назад, но сегодня оно понятно всем без исключения россиянам. Не так давно появилось слово "митап" (неформальная встреча специалистов для обмена опытом), и вот оно уже широко используется в корпоративных кругах. Иностранные слова сразу же начинают писаться кириллицей, произноситься по-русски, склоняться. Раньше для этого требовалось гораздо больше времени, сейчас же механизмы "конвертации" чужеродных слов срабатывают мгновенно. Что касается словарей, новые заимствования фиксируются прежде всего в словарях новых слов и значений. Институт лингвистических исследований каждый год выпускает словарики, в которых собраны языковые новшества. В другие словари новые заимствования тоже проникают. Например, орфографический ресурс "АКАДЕМОС" Института русского языка им. Виноградова идет в ногу со временем и отражает многие новые словечки (кешбэк, риелтор, бэкграунд). Этот пласт лексики хорошо описан в "Словаре новейших иностранных слов" Е. Н. Шагаловой. Академические толковые словари более сдержанны в этом отношении и придерживаются правила проверки слова временем.

Подготовила Мария Агранович