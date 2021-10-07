В ПФР назвали самый простой способ оформить пенсию

Наиболее востребованные государственные услуги Пенсионного фонда можно получить через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, в МФЦ можно обратиться с заявлением об установлении страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты, получить СНИЛС. Федеральные льготники (ветераны, инвалиды войн, инвалиды, дети-инвалиды и другие категории) могут через специалистов МФЦ выбрать способ получения набора социальных услуг. Также через МФЦ можно подать заявление о распоряжении пенсионными накоплениями, заказать выписку из индивидуального лицевого счета о сформированных пенсионных правах, а также справки о трудовой деятельности, о размерах пенсий и социальных выплат, о предпенсионном статусе и др. Удобны услуги МФЦ и для семей с детьми. Через многофункциональные центры можно распорядиться средствами материнского капитала, заказать справку о получении сертификата на материнский капитал.

В то же время уже разработан порядок автоматического назначения пенсий по старости (пока что без личного участия можно оформить пенсию по инвалидности). С 1 января 2022 года страховая пенсия по старости может начать назначаться автоматически. Соответствующий проект в августе был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Для автоматического назначения страховой пенсии по старости надо будет подать заявление через портал госуслуг. Исключения предусмотрены для военнослужащих и космонавтов, которые могут претендовать на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.