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В смартфонах Samsung обнаружили скрытую функцию

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2021,  
16:43
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Разработчики из Samsung добавили в складные смартфоны Galaxy Z Flip3 специальную функцию, о наличии которой пользователи не догадываются.

Речь идет о датчике-акселерометре, регистрирующем падения устройства. Каждый случай, когда смартфон находится в состоянии свободного падения, регистрируется в специальном журнале, доступ к которому имеют сотрудники сервисных центров.

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В том случае, если смартфон имеет повреждения, а в процессе эксплуатации регистрировались падения, сервисный центр может отказать в проведении бесплатного ремонта, даже если аппарат находится на гарантии, пишет Sammobile.

Издание уточняет, что Galaxy Z Flip3 регистрирует падения с высоты более одного метра. Не исключено, что представленные одновременно с ним Galaxy Z Fold3 обладают такой же возможностью. Так что пользователям рекомендуется быть аккуратнее с устройствами и не бросать их даже на кровать - на всякий случай.

Фото: Samsung
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