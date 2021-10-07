В смартфонах Samsung обнаружили скрытую функцию

Разработчики из Samsung добавили в складные смартфоны Galaxy Z Flip3 специальную функцию, о наличии которой пользователи не догадываются.

Речь идет о датчике-акселерометре, регистрирующем падения устройства. Каждый случай, когда смартфон находится в состоянии свободного падения, регистрируется в специальном журнале, доступ к которому имеют сотрудники сервисных центров.

В том случае, если смартфон имеет повреждения, а в процессе эксплуатации регистрировались падения, сервисный центр может отказать в проведении бесплатного ремонта, даже если аппарат находится на гарантии, пишет Sammobile.

Издание уточняет, что Galaxy Z Flip3 регистрирует падения с высоты более одного метра. Не исключено, что представленные одновременно с ним Galaxy Z Fold3 обладают такой же возможностью. Так что пользователям рекомендуется быть аккуратнее с устройствами и не бросать их даже на кровать - на всякий случай.