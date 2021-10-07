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Рубрика: Происшествия

В суд поступило ходатайство об аресте Марины Раковой: ей предъявлено обвинение

Текст: Иван Петров
Следователи МВД, ведущие резонансное дело в отношении бывшей замглавы Минпросвещения России Марины Раковой, просят суд заключить подследственную в следственный изолятор. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Раковой уже поступило в Тверской районный суд Москвы и будет рассмотрено в ближайшее время.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Согласно поступившему из Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ходатайству следствие просит заключить под стражу фигурантку на срок до 6 декабря", - рассказали в суде.

Фото: Андрей Махонин/ Фотохост-агентство ТАСС
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой

Кроме того, из поступивших в суд документов становится ясно, что Марине Раковой уже предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества. Поскольку именно в статусе обвиняемой дама фигурирует в ходатайстве об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что столичные следователи МВД ведут уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову. Все они причастны, по версии следствия, к хищениям.

Днем ранее был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Ему вменили фиктивное трудоустройство в вышеназванный фонд. А помогла ему трудоустроиться и получать зарплату, не ходя на работу, считают следователи, Марина Ракова.

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