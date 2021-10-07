В свидетельстве о рождении разрешат указывать место жительства родителей

Правительство России поддержало законопроект, разрешающий родителям указывать в свидетельстве о рождении ребенка место их жительства. Допустим, сын родился в Орле, но в свидетельстве о рождении могут поставить Мценск. Если, конечно, именно в Мценске у ребенка отчий дом.

Изначально инициатива, внесенная в Госдуму Архангельским областным Собранием депутатов, распространяется на жителей населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек. То есть малых городов. У жителей сел такая возможность есть и сегодня. В роддом мамы из деревень ездят в город, но в документе могут указывать местом рождения ребенка свое село. У жителей городов такой льготы нет.

Между тем, в рамках реформы, начавшейся в 2018 году, в ряде городских поселений закрыты родильные отделения. Поэтому во многих субъектах России рожениц направляют в крупные перинатальные центры.

В связи с этим, как поясняют разработчики проекта, значительно возрастает количество детей, родившихся не по месту жительства родителей. Однако городские родители не могут записать в качестве места рождения ребенка свой дом. В итоге по статистике рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет. И как планировать, сколько в городе нужно школ, детсадов, детских больниц, если по бумагам там вообще никто не рождается? Все младенцы - приезжие.

Правительственные эксперты не только поддержали инициативу, но и предложили ее расширить. "Следует отметить, что действующее правовое регулирование не учитывает характер обстоятельств, из-за которых ребенок может родиться вне места жительства родителей, в связи с чем целесообразно исключить любые ограничения, связанные с указанием места рождения ребенка по месту жительства родителей", - сказано в отзыве.

В малых городах сегодня закрываются роддома, и по статистике получается, что младенцев там нет

Иными словами, и житель большого города, которому посчастливилось стать отцом на чужбине, сможет в свидетельстве о рождении указать родной край, а не край рождения. Любопытный пример: один из крупных чиновников родился в селе в Красноярском крае. Это официальная и правильная информация. "Когда меня назначили на должность, многие газеты писали, что, мол, человек из глубинки приехал и покорил Москву, - рассказывал как-то "РГ" этот руководитель. - Но дело в том, что я всю жизнь прожил на Арбате. Мои родители москвичи, а в том селе они были в командировке". Вот так из-за формальных правил коренной москвич лишился звания коренного москвича.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова согласна с тем, что предлагаемые поправки улучшат статистику малых городов, и это само по себе важно для государственного управления. А значит, защищает и права родителей.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Банза Киприянова поясняет, что по закону, если ребенок родился в дороге - на судне, в самолете, в поезде, местом рождения указывается место государственной регистрации рождения ребенка, а гражданство ребенка устанавливается по приписке судна к определенному государству.