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Рубрика: Общество

В Таллине открывается онлайн-школа для подготовки к поступлению в вузы РФ

Текст: Елена Новоселова
Открывается онлайн-школа при Русском центре Института Пушкина в Таллине. В школе, куда на сегодняшний день записалось 100 человек, могут бесплатно учиться дети из русскоязычных семей, которые готовятся к поступлению в российские вузы. Занятия ведут преподаватели Санкт-Петербургского университета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам руководителя таллинского Русского центра Андрея Красноглазова, это широкий по географии образовательный проект. "Такая онлайн-школа работает в Италии, Испании, Швеции, в Казахстане, Узбекистане и других странах, - рассказал он в интервью "Русскому миру". - Но изначально идея была латвийская, поскольку, как вы знаете, в Латвии, Эстонии и Литве в последние годы возникли большие трудности с получением образования на родном языке".

Фото: russkiymir.ru
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Программы онлайн-школы базируются на федеральных стандартах, но адаптированы под уровень соотечественников из разных стран. "Например, в Таллине порядка 50 % - это официальная статистика - русскоговорящие. Но проблема заключается в том, что говорить - это одно. А, например, писать дети не умеют. Они ходят в эстонскую школу, где их не обучают письму на русском языке. И словарный запас у них не очень большой. Таким образом, есть проблемы, которые не на виду, поэтому онлайн-школа для нас очень важна", - объясняет Красноглазов.

Таллинский Институт Пушкина вместе с посольством России в Эстонии ведет программу поступления местных ребят в российские вузы. Каждый год около 100 выпускников школ отправляются в Россию за высшим образованием. По окончании онлайн-школы выпускники получают бонусные баллы и сертификат, что также учитывается при поступлении в СПбГУ.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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