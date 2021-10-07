Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России"

"Единая Россия" в четверг, 7 октября провела первое организационное заседание думской фракции. Руководителем фракции единогласно был избран Владимир Васильев. Ранее его кандидатуру выдвинули на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

Первым заместителем по законопроектной деятельности стал Дмитрий Вяткин, по организационной работе - Вячеслав Макаров.

Руководителями внутрифракционных групп - заместителями руководителя фракции стали Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев. Заместителями руководителя фракции - Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов, Игорь Кастюкевич.

Всего в состав фракции ЕР вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев - Владислава Резника и Леонида Бабашова.