"Веерное" обналичивание стало самой популярной схемой отмывания в 2021 году

"Веерное" обналичивание стало самой распространенной схемой обнала с участием граждан в 2021 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив, что информация по объему обналиченных с помощью такого способа денег является закрытой.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки научились эффективно пресекать "веерный" обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами. По данным регулятора, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, пандемия подстегнула развитие схем обнала.

Как уточнили в пресс-службе финразведки, "веерное" обналичивание заключается в перечислении на расчетные счета граждан в качестве выплаты заработной платы денег юрлицом, получившим их ранее в течение одного банковского дня от различных компаний. Физлица снимают деньги с карт. По словам представителей Росфинмониторинга, именно эта схема стала наиболее распространенным способом обналичивания в 2021 году.

Для повышения эффективности комплаенс-контроля по ПОД/ФТ Росфинмониторинг на регулярной основе осуществляет мониторинг признаков сомнительного обналичивания с дальнейшим информированием участников финансового рынка, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Усилению контроля за финансовым потоком, связанным с переводом средств из безналичной формы в наличную и наоборот способствовало принятие Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)", расширившего характеристики операций, обязательных для предоставления в Росфинмониторинг, в части внесения и снятия наличных денежных средств с банковских счетов юридических лиц", - пояснили в пресс-службе ведомства.

"Результаты нашего мониторинга показывают, что кредитные организации научились достаточно эффективно пресекать попытки именно "веерного" обналичивания, то есть когда денежные средства со счетов юридических лиц переводятся на счета физических лиц, с которых они впоследствии снимают наличные деньги", - отметили в пресс-службе Банка России.

Начиная с банковского кризиса 2014 года, объемы обналичивания последовательно сокращаются, следует из данных ЦБ. Так, в 2014 году этот показатель составил 1,8 трлн рублей, в 2015-м - 500-700 млрд, в 2016-м - 400 млрд, в 2017-м - 326 млрд, в 2018-м - 176 млрд. В 2019 году объем обналичивания был равен 95 млрд рублей, в 2020-м - 78 млрд. По итогам первого полугодия 2021 года показатель составил 32 млрд рублей.

Как ранее сообщала "РГ", основными каналами обналичивания остаются розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты. Как уточняла "РГ", продолжают применяться схемы с фиктивным взысканием средств через суды. Ранее похожие способы использовались для нелегального вывода денег за рубеж, когда созданная за рубежом техническая компания взыскивала в суде фиктивный долг с российской компании. Тем самым обеспечивается формальная "чистота" происхождения средств, даже если они были заморожены - деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через службу судебных приставов. В модификации этой схемы, которую стали использовать обнальщики, одной из сторон выступает физлицо. Распространены схемы обналичивания через ФНС, нотариусов, приставов, векселя, выплаты зарплаты.

Как рассказали "РГ" в Росбанке, для пресечения подозрительной деятельности в рамках "веерного" обналичивания применяются различные меры, в том числе, отказ в выполнении операции клиента. "Сложность при работе с данной схемой состоит в том, что заработная плата - это социальные выплаты и при ошибке в квалификации операций у банка могут возникнуть серьезные репутационные риски и риски предъявления судебных издержек", - указали в пресс-службе "Открытия".

"Вместе с тем признаки сомнительных "веерных" переводов часто выявляются в тех переводах со счетов юридических лиц на счета физических лиц, основаниями которых служат разные виды исполнительных документов", - указали в пресс-службе ЦБ. Как ранее сообщали "РГ" Банк России, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. За весь 2020 год объем подобных транзакций составил 25 млрд рублей (рост по сравнению с 2019 годом - 60%).

По словам зампреда Национального совета финансового рынка Андрея Наумова, пандемия, непростая экономическая ситуация подстегнули процессы, связанны с востребованностью наличных денег.

"Поскольку в пандемию доля операций с наличными деньгами резко снизилась, а необходимость использования наличных при товарно-денежных отношениях выросла, конечно стали появляться схемы по перетоку денежных средств в серую зону, - уточнил он. - В основном это произошло из-за роста инфляции. Для снижения расходов снова стали использовать наличную форму расчетов".

Директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов уточнил, что для финансовой организации подобные операции несут риск вовлечения в подозрительную деятельность, что, в свою очередь, влечет риски санкций со стороны регулятора (отзыв лицензии) и ущерб репутации.