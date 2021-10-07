Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов

Верховный суд России не имеет возражений в отношении законопроекта об ужесточении вплоть до пожизненного заключения уголовной ответственности для ранее судимых педофилов за повторные преступления. Официальный отзыв ВС РФ был опубликован в четверг в электронной базе данных Госдумы.

"Представленный проект федерального закона изучен в Верховном суде России. Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних лиц от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает", - говорится в документе.

Судом были высказаны лишь замечания юридико-технического характера, касающиеся уточнения некоторых формулировок в проекте закона.

В сентябре "РГ" сообщала, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Один из авторов документа - председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что в обществе периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни для педофилов. "Но, поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить именно его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах", - пояснял парламентарий.

Согласно действующему законодательству пожизненное лишение свободы грозит только ранее судимым за педофилию и при условии совершения ими аналогичного преступления в отношении несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет.

Внесенным же законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного срока на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних - не достигших 18 лет. Кроме того, предложено расширить применение пожизненного заключения на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. А также, если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера".