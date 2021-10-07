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07.10.2021 02:52
Рубрика: Общество

Вирусолог Бутенко назвал причину новой волны COVID-19 в России

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что главным "виновником" новой волны COVID-19 в России является штамм "дельта", который уже завоевал огромную территорию Евразии.

Фото: iStock
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"Дело в том, что у "дельты" инкубационный период короче, а скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку выше", - объясняет Бутенко. По его словам, если раньше при заражении коронавирусом инкубационный период был почти две недели, то сейчас всего два-четыре дня.

В эфире радио Sputnik вирусолог также рассказал, что сейчас идет разработка новых препаратов, в которых будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Новые вакцины будут защищать от совокупности всех вариантов SARS-CoV-2, которые сейчас представляют проблему, добавил Бутенко.

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