Внедрение автономных судов снизит стоимость водной перевозки

Внедрение беспилотных судов, предусмотренное инициативой Минтранса "Автономное судовождение" позволит снизить стоимость перевозки, рассказала директор по развитию информационно-аналитического агентства "ПортНьюс" Надежда Мукфи.

Внедрение автономного судовождения "улучшит условия труда моряков и сократит требования к экипажу на борту, что позволит снизить операционные расходы судовладельцев", - отметила эксперт. Кроме того, беспилотные суда повысят безопасность судоходства за счет сокращения влияния человеческого фактора и усиления контроля со стороны судоходных компаний.

Как рассказала эксперт, автономное судовождение, то есть автоматическое и дистанционное управление судами, является одним из приоритетных в мире направлений развития технологий водного транспорта и находится в фокусе внимания Международной морской организации (ИМО), а также всех ведущих морских стран мира.

Россия первой в мире создала и начала широкое практическое применение технологий автономного судовождения, разработала необходимую правовую базу для этого, подчеркнула Мукфи. В этом году завершается масштабный пилотный проект по автономной навигации в реальных условиях и начинается национальный эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под российским флагом, который в декабре прошлого года утвердило правительство России. В рамках этого эксперимента любая судоходная компания сможет оснастить свои суда под российским флагом системами автономного судовождения и эксплуатировать их в своей регулярной деятельности в рамках национального эксперимента, пояснила эксперт.

Активную роль в развитии автономного судовождения играет Минтранс России, создавая национальное регулирование автономного судоходства, используя меры стимулирования внедрения новых технологий судоходными компаниями, а также продвигая отечественные подходы в ИМО и в зарубежных странах.

Реализация нового федерального проекта "Автономное судовождение", главным исполнителем которого выступает Минтранс, призвана закрепить передовые позиции России в этой области и обеспечить долгосрочные "вытягивающие" эффекты для отечественной промышленности, заключила эксперт.

Ускоренному внедрению высокоавтоматизированного транспорта также будет способствовать инициатива "Беспилотные логистические коридоры". При разработке и запуске проекта Минтранс детально прорабатывает все механизмы и технологии с бизнесом, отметила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. По ее мнению, так формируются экспертная среда, позволяющая наиболее эффективно подойти к запуску важного для страны и всей транспортно-логистической отрасли проекта. В рамках проектной работы важно находить решения, которые отвечают общим приоритетам, заметила она.

Правительство России 7 октября утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Инициативы Минтранса "Автономное судовождение" и "Беспилотные логистические коридоры" включены в раздел "Технологический рывок".