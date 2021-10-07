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07.10.2021 21:45
Рубрика: Экономика

Внедрение автономных судов снизит стоимость водной перевозки

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внедрение беспилотных судов, предусмотренное инициативой Минтранса "Автономное судовождение" позволит снизить стоимость перевозки, рассказала директор по развитию информационно-аналитического агентства "ПортНьюс" Надежда Мукфи.

Внедрение автономного судовождения "улучшит условия труда моряков и сократит требования к экипажу на борту, что позволит снизить операционные расходы судовладельцев", - отметила эксперт. Кроме того, беспилотные суда повысят безопасность судоходства за счет сокращения влияния человеческого фактора и усиления контроля со стороны судоходных компаний.

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"
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Как рассказала эксперт, автономное судовождение, то есть автоматическое и дистанционное управление судами, является одним из приоритетных в мире направлений развития технологий водного транспорта и находится в фокусе внимания Международной морской организации (ИМО), а также всех ведущих морских стран мира.

Россия первой в мире создала и начала широкое практическое применение технологий автономного судовождения, разработала необходимую правовую базу для этого, подчеркнула Мукфи. В этом году завершается масштабный пилотный проект по автономной навигации в реальных условиях и начинается национальный эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под российским флагом, который в декабре прошлого года утвердило правительство России. В рамках этого эксперимента любая судоходная компания сможет оснастить свои суда под российским флагом системами автономного судовождения и эксплуатировать их в своей регулярной деятельности в рамках национального эксперимента, пояснила эксперт.

Активную роль в развитии автономного судовождения играет Минтранс России, создавая национальное регулирование автономного судоходства, используя меры стимулирования внедрения новых технологий судоходными компаниями, а также продвигая отечественные подходы в ИМО и в зарубежных странах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Реализация нового федерального проекта "Автономное судовождение", главным исполнителем которого выступает Минтранс, призвана закрепить передовые позиции России в этой области и обеспечить долгосрочные "вытягивающие" эффекты для отечественной промышленности, заключила эксперт.

Ускоренному внедрению высокоавтоматизированного транспорта также будет способствовать инициатива "Беспилотные логистические коридоры". При разработке и запуске проекта Минтранс детально прорабатывает все механизмы и технологии с бизнесом, отметила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. По ее мнению, так формируются экспертная среда, позволяющая наиболее эффективно подойти к запуску важного для страны и всей транспортно-логистической отрасли проекта. В рамках проектной работы важно находить решения, которые отвечают общим приоритетам, заметила она.

Правительство России 7 октября утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Инициативы Минтранса "Автономное судовождение" и "Беспилотные логистические коридоры" включены в раздел "Технологический рывок".

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс

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