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07.10.2021 21:46
Рубрика: В мире

Внучка Муссолини выиграла выборы в городской совет Рима

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Ракеле Муссолини - внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима. 47-летняя Ракеле выдвигалась от оппозиционной правоцентристской партии "Братья Италии", которая, согласно опросам, занимает первую строчку в рейтинге политических движений страны.
Ракеле Муссолини просила избирателей не судить о ней по дедушке-диктатору. Фото: GettyImages Ракеле Муссолини просила избирателей не судить о ней по дедушке-диктатору. Фото: GettyImages
Ракеле Муссолини просила избирателей не судить о ней по дедушке-диктатору. Фото: GettyImages

Ей удалось обойти всех кандидатов и заручиться поддержкой свыше 8 тысяч избирателей, получив повторно место депутата столичного горсовета, которое она занимает с 2016 года. Это абсолютный рекорд с учетом низкой явки, которую продемонстрировали римляне.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Многие обозреватели и простые обыватели усмотрели в победе Ракеле Муссолини дурной знак, негодуя по поводу фашистского прошлого ее семьи. Сама же Муссолини откровенно призналась, что ей непросто пришлось в школьные годы из-за родства с Дуче, но со временем люди научились судить о ней по делам, а не по набившей многим оскомину фамилии.

"Если я ношу фамилию Муссолини, это не означает автоматически, что я преступница или криминальный элемент. Человек важнее фамилии", - прокомментировала политик свою победу. Ракеле, которую назвали в честь первой жены Муссолини, не первая близкая родственница диктатора, решившая выбрать в качестве основной профессии политику. Ее сводная сестра Алессандра в свое время была депутатом от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и европарламентарием.

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