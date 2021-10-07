Внучка Муссолини выиграла выборы в городской совет Рима

Ракеле Муссолини - внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима. 47-летняя Ракеле выдвигалась от оппозиционной правоцентристской партии "Братья Италии", которая, согласно опросам, занимает первую строчку в рейтинге политических движений страны.

Ей удалось обойти всех кандидатов и заручиться поддержкой свыше 8 тысяч избирателей, получив повторно место депутата столичного горсовета, которое она занимает с 2016 года. Это абсолютный рекорд с учетом низкой явки, которую продемонстрировали римляне.

Многие обозреватели и простые обыватели усмотрели в победе Ракеле Муссолини дурной знак, негодуя по поводу фашистского прошлого ее семьи. Сама же Муссолини откровенно призналась, что ей непросто пришлось в школьные годы из-за родства с Дуче, но со временем люди научились судить о ней по делам, а не по набившей многим оскомину фамилии.

"Если я ношу фамилию Муссолини, это не означает автоматически, что я преступница или криминальный элемент. Человек важнее фамилии", - прокомментировала политик свою победу. Ракеле, которую назвали в честь первой жены Муссолини, не первая близкая родственница диктатора, решившая выбрать в качестве основной профессии политику. Ее сводная сестра Алессандра в свое время была депутатом от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и европарламентарием.