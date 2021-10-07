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07.10.2021 17:55
Рубрика: Власть

Военные ВВО помогли устранить последствия стихийных бедствий в трех регионах

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг, 7 октября, на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как военнослужащие Восточного военного округа участвуют в жизни ряда российских регионов. Военные, в частности, регулярно задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены

"С 3 августа их силами тушились пожары в Якутии. Также летом личный состав Восточного военного округа участвовал в устранении последствий паводков в Еврейской автономной и Амурской областях", - напомнил Шойгу. Он также сказал, что при ликвидации последствий паводков армейские понтонные подразделения оборудовали и теперь поддерживают в рабочем состоянии три переправы. "Обеспечен пропуск свыше двух тысяч единиц гражданской техники" - уточнил министр.

Кроме того, солдаты и офицеры ВВО активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Отельная история - совместная деятельность военного округа с Русским географическим обществом. Она исключительно полезна не только для жителей Дальнего Востока, но и других россиян. Ведь эти совместные проекты помогают в том числе ликвидировать "белые пятна" в истории нашей страны. На коллегии Шойгу кратко рассказал, что было сделано за последнее время.

"Проведена экспедиция к местам падений пяти американских самолетов во время Второй мировой войны. Завершены обследования 15 аэродромов воздушной трассы "Аляска - Сибирь" и экспедиция на Курильские острова "Восточный бастион - Курильская гряда"", - перечислил Шойгу.

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