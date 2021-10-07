Володин: Владимир Путин - преимущество России

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, поздравляя президента РФ с днем рождения, напомнил, какой путь прошла страна с Владимиром Путиным.

Володин в своем Telegram-канале отметил, что Россия не всегда была сильной суверенной державой.

"Война на Кавказе, угроза терроризма, разруха и экономический упадок после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х - не какая-то далекая история, а реальное положение дел в нашей стране до Владимира Путина, - подчеркнул спикер. - Мы теряли жизни наших граждан и были близки к потере страны".

Он обратил внимание, что избрание Владимира Путина главой государства кардинально изменило ситуацию. Председатель Госдумы констатировал, что было непросто решать проблемы одновременно в экономике, социальной сфере, политике, восстанавливать мир в стране и влияние на международной арене.

Но это удалось, и сегодня, уверен парламентарий, все признают, что Путин - преимущество России.

"Но мир устроен так, что страны конкурируют друг с другом, - добавил Володин. - Поэтому, стремясь ослабить Россию, удары наносят по президенту".