Врач указала на ошибку, которая сводит к нулю все усилия сжечь жир

Эффект от диет, физических упражнений и приема разных препаратов может свести к нулю одна ошибка в питании. Речь об отказе от белка в первый прием пищи, который провоцирует набор жировой ткани и потерю мышечной массы, предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Врач рассказала о 52-летней пациентке, которая сбросила с апреля по июль 7,4 кг жировой ткани. Общий вес женщины на момент обращения к доктору составил 151 кг. Но стоило ей в какой-то момент изменить завтрак, как произошла большая потеря мышечной массы (почти 5 кг) и набор жировой ткани.

В частности, из первого приема пищи был убран белок в пользу каши с кусочком сливочного масла.

"Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый прием пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки", - уточнила Павлова.

Врач отметила, что только в качестве дополнения к белковой пище можно съесть 4-5 ложек каши.

"Вообще каши - идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть", - подчеркнула эндокринолог, посоветовав для идеального завтрака добавлять в меню растительную клетчатку: огурец, помидор, шпинат.